La der de Servette au Stade de Suisse? Un succès 2-0!

Bien sûr, rien n’est plus comparable. Le Young Boys d’aujourd’hui domine le championnat depuis deux ans et pour Servette, néo-promu, tout sera compliqué dimanche au Stade de Suisse, pour la reprise. Mais enfin, la statistique est là, froide et gravée dans le marbre pour quelques jours au moins encore: la dernière fois que les Grenat ont défié YB sur ses terres, c’était le 7 avril 2013 et ils s’étaient imposés 2-0.

Dans le contingent actuel du Servette FC, trois «rescapés» sont encore grenat: Mfuyi, Lang et Routis. Christopher Mfuyi et Steven Lang étaient titulaires, Routis, remplaçant. Christopher se souvient de l’avant-match. «Matias Vitkieviez nous avait surmotivés avant le match, explique-t-il. Il voulait gagner ce match à tout prix. Et il a réussi une talonnade magique pour notre premier but. C’était fou. Après ce but, il est passé devant l’entraîneur d’YB, Rueda, pour lui sourire…»

La talonnade fabuleuse, le chambrage. Il est vrai que Rueda n’avait pas voulu de Vitkieviez et que YB avait ensuite prêté son futur bourreau à Servette. Autant dire que «Mati» avait des envies de lui faire des misères. «Je voulais lui montrer qu’il s’était trompé sur moi, s’amuse-t-il aujourd’hui. Après ma talonnade sur le centre de Pasche, j’ai encore fait un assist à Karanovic pour le 2-0. Rueda a été viré le soir même…»

Voilà pour le passé. L’histoire ne dit pas si Servette pourra s’inspirer de ce succès face à un YB qui semble sacrément plus redoutable en 2019 qu’en 2013. Mais qui sait…?