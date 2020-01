L’harmonie est au cœur du succès de Ge/Servette

Il n’y avait qu’une seule éventualité. Pas deux. Pour que Genève-Servette conserve sa première place de National League obtenue dimanche en s’imposant 2-0 contre Ambri-Piotta, il fallait que Zurich l’emporte après prolongation contre Davos mardi. Tout autre résultat aurait fait tomber les Aigles de leur trône provisoire. Et pourtant, c’est arrivé (4-3). C’est donc en premiers de classe que les Servettiens ont retrouvé la glace mercredi matin après deux jours de repos. Aux deux tiers de la saison, il n’y a rien d’anodin. Le message est désormais limpide: ce n’est plus tout à fait un hasard de retrouver le GSHC tout en haut.

Dans une saison régulière où seuls les play-off devaient être un objectif, l’enjeu est relatif. D’autant que cela ne tient qu’au nombre de matches disputés (Zurich en a un de plus, mais Zoug et Davos, un point derrière, en ont respectivement deux et un de moins). Mais dans les couloirs des Vernets, cela permet au moins de croiser des mines très souriantes. Noah Rod ne s’en cache pas: «Je préfère largement être premier plutôt que d’être derrière. Même si nous focalisons l’attention, nous sommes prêts à recevoir tout le monde.» Est-ce de l’ambition ou de l’insouciance, pour celui qui, à 23ans, appartient à ceux qui guident cette équipe de jeunes? Les deux, sans doute.

Regards complices

À travers le discours du capitaine, c’est l’équipe qui s’exprime. Cette année, aux Vernets, le groupe ne fait qu’un. Le N°96 n’a connu ça qu’une fois: en 2014, lors de ses débuts en professionnel. «Mais c’était un hockey différent, avec plus de libertés», glisse-t-il, comme pour justifier que ce qui est accompli cette saison est d’autant plus mérité. «Un vestiaire avec une ambiance pareille, ça te permet de retourner les matches et les situations compliquées», assure-t-il pour souligner l’origine de ces succès. Tout porte à croire que ce ne sont pas que des éléments de langage. Sur la glace mercredi, au cœur d’un entraînement de reprise presque sans temps mort, le chambrage est resté facile. Les regards complices aussi.

«Nous sommes très proches les uns des autres, détaille Tanner Richard. Tout le monde prend du plaisir et cela contribue à expliquer nos performances. L’effectif est équilibré, même s’il y a deux ou trois ugly faces (ndlr : visages moches) comme Deniss Smirnovs.» Pas de bol, le gamin de 20 ans passait par là au mauvais moment. «Richie» est mon idole», rétorque le Letton. Vraiment, la bonne ambiance n’est pas feinte. Une preuve supplémentaire? Les joueurs ont passé ensemble leurs deux jours de congé à Courchevel. «On s’est bien reposé», a lancé Smirnovs, avec un sourire en coin qui en dit long.

L’harmonie est telle que des Eric Fehr ou Daniel Winnik, 34 ans et 800 matches de NHL chacun, parviennent à s’entendre avec la bande de jeunes formés au club qui ont intégré le groupe depuis le début de saison. «Ce sont vraiment des gars incroyables, insiste Smirnovs. Nous, nous devons surtout amener de l’énergie, être positifs. Mais avec eux derrière, qui veulent toujours t’aider, ça te motive encore plus. On comprend que ce n’est pas pour rien qu’un gars comme Fehr a gagné la Coupe Stanley. Ce n’est pas seulement un bon joueur, mais surtout un bon mec.»

La patte du staff

Patrick Emond et son staff ont aussi leur part dans cette dynamique vertueuse. «Ils nous font travailler très fort, mais nous récompensent bien en retour, approfondit Noah Rod. Par exemple, lors d’une pause internationale, ils ont préparé un barbecue pour toute l’équipe. Ce sont des choses qui comptent au cours d’une saison.» Il n’est pas dit que la grillade soit l’ingrédient décisif dans la recette du succès, mais elle a peut-être contribué à tisser des liens et unir une équipe qui ne rassurait pas grand monde avant le début de saison.

«C’est un peu notre revanche, admet Rod. Mais il n’y a pas d’euphorie. Le niveau ne va faire qu’augmenter.» Les vrais comptes ne seront faits que dans seize matches, au terme de la saison régulière. Car Tanner Richard le rappelle: «Tout le monde s’en fout de savoir qui est premier en janvier.»