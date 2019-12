«Je leur ai dit il reste 20 minutes, on peut encore gagner!»

Pat Emond, savez-vous quelle est la différence entre des Lions et vos Aigles? Il y a des bons joueurs à Lausanne et surtout une équipe et une âme à Ge/Servette. Vous êtes d'accord avec ça?

Ce n'est pas à moi de parler de l’adversaire. Mais je veux bien m'exprimer sur mon équipe. Je dirais que cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait autant dominer pareillement de la première à la quarantième minute. Lausanne a eu la chance de nous tuer avec de longues minutes en power-play, dont une grande période à cinq contre trois, mais le LHC ne l'a pas fait. Il y aurait pu y avoir 5 à 6 à 0 et le match était terminé...

Et les Vaudois ont manqué le coche...

C'est exactement le message que j'ai fait passer aux joueurs dans le vestiaire après la deuxième pause. Je leur ai dit qu'il restait 20 minutes et qu'on pouvait encore gagner le match. Que si on marquait au début du troisième tiers, les Lausannois allaient devenir nerveux. Et on a marqué. Dans cette équipe, les gars y croient tout le temps, ils savaient qu'ils pouvaient revenir. Je n'avais pas besoin de le leur dire, ils étaient bien décidé à revenir face à une formation sous pression qui se trouvait dans une situation difficile. Cela aussi on le savait. Et on a marqué. Il a suffit ensuite de jouer notre jeu...

Et ce samedi c'est un autre derby avec Fribourg Gottéron aux Vernets, un autre gros match contre un adversaire qui vous a battu deux fois cette saison en prolongation.

Et ce samedi il va nous manquer du monde, avec les suspensions de Tommy Wingels, d'Eric Fehr mais aussi d'autres blessés ainsi que le retour de Thomas Heinimann à Sierre. Il va falloir habiller quelques juniors.

Mais avec un tel caractère dans votre équipe, tout peut arriver, non?

On verra bien samedi soir sur la glace, mais oui...