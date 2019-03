Genève salue ses «héros» et dit adieu au plus fidèle d’entre eux

Demain, il ne sera plus grenat. Et pourtant on se souviendra de ses deux mains. Un soir de finale en avril 2010, à Berne. Deux pognes qui se frottent au nez et à la barbe de fans bernois furibards. Au sol, Caryl Neuenschwander écarquille les yeux. Il voit trente-six chandelles. Il s’est frotté à Daniel Vukovic. Il n’aurait pas dû. «Vite fait et bien fait», indique le défenseur grenat d’un geste qui est entré dans l’histoire moderne de Ge/Servette. «C’est devenu iconique, sourit aujourd’hui le N° 55. Je sais que les fans m’ont adopté ce soir-là. Mais depuis, ils ont aussi apprécié mon engagement et tous ces pucks que j’aime tellement bloquer.»

Daniel Vukovic, qui va rejoindre Rapperswil, salue pour la dernière fois les supporters servettiens avec son maillot grenat.

Neuf ans plus tard, il déboule sur la glace des Vernets, en costard, les mains dans les poches, les larmes au bord des paupières. Ces mains qui saluent désormais les supporters genevois ne sont pas celles d’un artiste. Ce sont celles d’un infatigable travailleur. Un mangeur de puck, un empêcheur de tirer en rond. Et dans ces poings parfois rageurs se cache, bien au chaud, un cœur grenat. «Que j’ai posé sur la glace lors de chaque match», dit-il.

Débarqué du Canada au printemps 2008, «Vuko» n’a connu qu’un seul club. Qu’une seule couleur. Qu’un seul hymne. Un «Cé qu’è lainô» qui est moqué au-delà de la Versoix, mais qu’il a chanté tant de fois la main sur le cœur. Fier. Sans lui, c’est certain, l’hymne de tout un canton résonnera moins fort dans cette patinoire d’un autre temps.

Avec le départ de Daniel Vukovic, c’est toute une époque qui s’enfuit. Des années à se battre pour se faire une place dans la ligue avec un entraîneur, Chris McSorley, qui aura été celui qui lui a permis de devenir un vrai joueur de hockey. Une finale, trois demies, et un jeu toujours entier, direct. S’il est un homme qui symbolise le jeu des Aigles de la dernière décennie, c’est bien lui. Après une fin de championnat haletante et dépassant toutes les espérances, le club a confirmé qu’il amorce un tournant. Ce sera sans doute sans Chris McSorley à la bande (et ce n’est pas la belle salve d’applaudissements reçue par le Canadien qui changera la position du directoire). Ce sera aussi sans Daniel Rubin et Cody Almond. Mais peut-être avec Johan Fransson curieusement remercié alors que rien n’est encore décidé concernant le défenseur suédois.

En revanche, ce sera bien sans «Vuko» qui s’en va du côté de Rapperswil, «car on compte sur mon leadership là-bas et que j’ai encore de très belles années devant moi et plein de choses à donner sur la glace». Parce qu’à 33 ans, cet heureux papa veut encore prouver à ses deux trésors de filles qu’il peut encore faire le job. Parce qu’avec deux mains, on peut faire d’un autre jour le plus beau jour de sa vie.

Chris McSorley remet à Tanner Richard le Challenge Marco Torriani (meilleur joueur de la saison)

Henrik Tömmernes signe des autographes. (TDG)