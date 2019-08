Ge/Servette remis à sa place par Moscou

Après son net succès, mardi face aux Slovaques de Ardo Nitra (6-1), GE Servette a trouvé son maître lors de son dernier match des Hockeyades du Sentier. Lors du tournoi de préparation de la Vallée de Joux, les Genevois ont été remis à leur place par le CSKA Moscou, champion en titre de KHL, lors de l'ultime tiers. Kirill Kaprizov, Nikita Nesterov, Maxim Shalunov, Anton Slepyshev, Mikhail Grigorenko, Jiri Sekac et les camarades russes ont réussi un festival avec six réussites, scellant le score final à 9 à 3. Les joueurs de l'est ne sont pas venus en Suisse pour faire du tourisme!

Face à un adversaire plus fort qui a choisi cette compétition helvétique pour procéder à des sélections drastiques dans son effectif, les joueurs de Patrick Emond ont bien tenu le choc durant les deux premiers tiers (3-2) où l'on a souvent vu Eric Fehr gêné le portier Ilya Sorokin, mais aussi le culot du jeune Marco Miranda (20 ans) ainsi qu'une défense très solide devant Robert Mayer.

Les buts servettiens ont été inscrits par Eliot Berthon (9e, 1-1), Tommy Wingels (40e, 3-2) et Timothy Kast (58e, 8-3).

Les Aigles disputeront la semaine prochaine le tournoi de Mannheim du 20 au 25 oùt où ils affronteront Sparta Prague le mercredi, Adler Mannheim le vendredi et HV71 Jönköping le dimanche.