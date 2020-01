Ge/Servette est à la recherche du vrai Tanner Richard, lui aussi

«Une fois que je serai revenu à 100%, on va découvrir le vrai Tanner Richard. Il est encore meilleur que ce qu’on a vu jusque-là...» C’est ainsi qu’il s’était exprimé, dans «La Tribune de Genève» du 11 octobre dernier, au moment de signer un contrat portant sur trois ans supplémentaires avec les Aigles.

S’il a travaillé fort pour revenir en jeu le 12 novembre dernier, après une blessure qui a mis du temps à se soigner, voilà vingt-trois matches qu’on attend toujours qu’il passe des paroles aux actes. L’international de 26 ans, qui semble toujours traîner son âme en peine depuis des semaines sur la glace, n’a toujours pas inscrit le moindre but (sa deuxième et seule réussite) depuis le 28 septembre aux Vernets, contre... Fribourg. Même s’il n’a jamais été un sniper, on l’a vu plus incisif avec son aigle sur le ventre. Mais que se passe-t-il avec ce grand espoir du hockey suisse, qui patine derrière son ombre?

S’il a montré un visage moins terne ce jeudi contre Lausanne, le Canado-Suisse est conscient qu’un talent comme lui peut et doit en faire plus pour l’équipe. Le sujet tabou dérange aux Vernets, on veut surtout préserver le joueur, privé pour l’instant de micro. S’il ne veut pas encore en parler, celui qui se plaît énormément à Genève avec ses coéquipiers, dans ce vestiaire, se pose forcément plein de questions sur cette mauvaise passe qui perdure.

«Un coup de pied aux fesses...»

L’attaquant des Grenat, qui n’a pas participé à l’entraînement optionnel ce jeudi matin, s’est contenté de soins. Et s’il était encore blessé? Ou alors, comme lâchait un des dirigeants du club qui le connaît bien, «il a surtout besoin d’un bon coup de pied aux fesses, qu’on le secoue». D’autres, plus méchants, estiment que s’il était plus sérieux, il jouerait en NHL. Pour l’avoir vu à l'œuvre en salle de force, on peut vous assurer que l’homme fait tout pour être au top de sa forme.

Discussion en vue

Alors que Patrick Emond, qui fêtait son anniversaire ce vendredi, a laissé son adjoint Louis Matte s’occuper de la séance sur la glace, dans son bureau le coach n’était pas mécontent de la performance de ses joueurs la veille, malgré la défaite (3-0) contre les Vaudois. «Quand tu tires 40 fois au but et que ton adversaire seulement à dix reprises, c’est que tu as dominé sur toute la ligne, s’est réjoui le Québécois. Peut-être que face à un tel Tobias Stephan on a manqué de lucidité au moment de marquer. Comme ce fut le cas à Berne d’ailleurs. Il n’y a pas eu de résultat au niveau comptable, mais dans notre manière de jouer, rien à voir avec notre période difficile, on monte franchement en puissance...» Y compris Tanner Richard?

«C’est vrai que Tanner se cherche un peu, admet son entraîneur. Mais il va trouver des solutions. On l’a vu jeudi qu’il a essayé de s’en sortir, mais on a besoin d’un joueur de son calibre qu’il se présente tous les soirs. Je pense que la pause de l’équipe nationale arrive à point nommé pour qu’on discute et qu’on mette des choses au point pour le reste de la saison.» Surtout pour les play-off où un guerrier comme lui est si utile.

«On va le remettre sur le bon chemin»

Capitaine des Aigles, Noah Rod, qui croit dur comme f(i)er en son équipe pour le sprint final de la saison, évolue sur la même ligne que son camarade en équipe nationale. «Il est évident qu’on parle beaucoup ensemble pour trouver des solutions, explique son camarade. Chacun donne le maximum pour aider l’autre à exploiter tout son potentiel. Tanner, on va le remettre sur le bon chemin avant les play-off, je ne me fais pas de souci pour lui qui est un des meilleurs joueurs de cette ligue!»

«Il se donne toujours à fond»

Joueur exemplaire depuis le début de la saison, patinant comme un forçat dans tous les coins de la patinoire pour son équipe, Eliot Berthon partage, comme tous les Servettiens, le même avis que son capitaine. «On connaît tous des moments dans une saison où on n’a un peu moins de réussite, renchérit le Français. Même si le puck ne tourne pas de son côté actuellement, Tanner se donne toujours à fond en tentant des choses. On est là pour l’aider et on sait que c’est un joueur très important pour nous. Non, il n’y a aucun problème avec Tanner Richard.»

Une fois qu’il sera vraiment à 100%, en pleine confiance de ses moyens, on se réjouit de découvrir le vrai Tanner Richard, le meilleur qu’on attend toujours.

Pourquoi pas ce samedi soir à Fribourg?