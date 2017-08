Ge/Servette bientôt au complet pour se préparer

Ge/Servette a cueilli un premier succès mercredi soir au Sentier. Au-delà de la manière, c’est l’état d’esprit qui aura surtout plu à Craig Woodcroft. Malmenés, menés 3-0 par les Slovaques de Nitra, les Aigles ont réussi un joli retournement de situation. Pour finir par s’imposer 4-3 après la séance de tirs au but.

Ce vendredi soir, les Grenat boucleront leur première série de matches préparatoires contre les Dragons de Rouen. Ce sera vraisemblablement sans leurs deux attaquants nord-américains, le Canadien Nick Spaling et l’Américain Nathan Gerbe. Bénéficiant d’un petit rab de congé, ils sont arrivés respectivement jeudi et mercredi. Ils ne devraient donc pas être alignés vendredi.

L’état des lieux du vestiaire grenat ne varie pas par rapport au début de la semaine. Sur la liste des absents, aux deux vacanciers s’ajoutent toujours Cody Almond (ménagé), Eliot Antonietti et Romain Loeffel. Ces trois-là seront de retour sur la glace la semaine prochaine. Thomas Heinimann et Yoann Massimino devraient en faire de même. Il faudra en revanche attendre encore pour revoir Romain Chuard (dos), Auguste Impose (adducteurs) et Robert Mayer (poumons).

Avec le retour de ses deux attaquants nord-américains ainsi que celui de Cody Almond, il est fort probable que Craig Woodcroft reforme le trio de choc qui avait brillé en fin de saison passée. Cette profondeur de banc retrouvée préfigure déjà une certaine hiérarchie au niveau des postes de centre. Avec Cody Almond, Kevin Romy et Tanner Richard, les Aigles ont dans leur jeu trois as. Pour la 4e ligne, Adam Hasani est pressenti. Mais là en revanche, rien n’est figé dans la glace.

Après le match de ce vendredi, un séjour en altitude à Champéry (lundi et mardi prochains), un match mercredi à Viège et la réception de Grenoble samedi aux Vernets sont au programme d’Aigles qui suent à grosses gouttes selon les intéressés eux-mêmes. Un joli programme qui permettra sans doute d’y voir un peu plus clair par rapport au potentiel de ce groupe

(TDG)