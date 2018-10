Gauthier Descloux trois ans de plus aux Vernets

Il réalise un début de saison exceptionnel. La récompense n’a pas tardé. Gauthier Descloux a paraphé un nouveau contrat de trois ans avec Ge/Servette. Il gardera donc la cage des Aigles jusqu’au terme de la saison 2021-2022.

A 22 ans, ce produit du club se positionne comme un pion essentiel à son poste. Il faudra bien sûr que la suite de la saison confirme l’impression laissée jusque-là, mais il semble acquis que le Fribourgeois a acquis une nouvelle dimension.

Mis en concurrence avec l’habituel titulaire, Robert Mayer, l’ange-gardien des Vernets s’est sublimé depuis le début de la saison. De quoi sérieusement bousculer la hiérarchie et gagner un peu plus la confiance du staff et des dirigeants. (nxp)