Fin de série aux Vernets: GE Servette giflé

Ge/Servette - Langnau 2-6 (1-2 1-2 0-2)

Les Vernets, 5834 spectateurs. Arbitres: MM. Müller, Koch; Duarte, Gnemmi.



Buts: 12e P. Berger (Pesonen/5 c 4) 0-1, 19e Neukom (Elo) 0-2, 20e Winnik (Tömmernes) 1-2, 22e Skille 2-2, 25e Elo (Gustafsson/4 c 5!) 2-3, 33e Elo (Pesonen, Johansson) 2-4, 41e Kuonen (Pesonen) 2-5, 59e Neukom 2-6.



Ge/Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Fransson; Bezina, Mercier; Antonietti; Wick, Richard, Almond; Skille, Kast, Winnik; Simek, Romy, Rod; Fritsche, Berthon, Douay; Bozon. Entraîneur: McSorley.



Langnau Tigers: Ciaccio; Glauser, Blaser; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Leeger, Kindchi; Elo, Diem, Neukom; Kuonen, Johansson, Pesonen; DiDomenico, Gustafsson, N. Berger; Rüegsegger, P. Berger, F. Randegger.



Pénalités: 3 x 2’ contre Ge/Servette; 3 x 2’ contre Langnau.



Notes: Ge/Servette sans Bouma, Wingels, Rubin (blessés), Völlmin (surnuméraire), Maillard, Kyparissis et Heinimann (tous à Sierre) ni Petschenig (à La Chaux-de-Fonds).