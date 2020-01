En s'imposant à Zoug, Ge/Servette met fin à la malédiction

Il n’y a plus de «kryptonite» à la Bossard Arena, les Servettiens ont détruit cette pierre magique en mille morceaux. Au-delà de la plaisanterie, les Genevois ont surtout enfin brisé cette malédiction qui durait depuis cinq ans, un mois et trois jours, une éternité. On ne parlera plus de cette maudite statistique qui voulait que les Aigles s’inclinent à chaque fois qu’ils venaient dans cette patinoire. Onze défaites depuis le 30novembre 2014, c’en était trop!

«C’est surtout vous, les journalistes, qui vous amusiez avec ces chiffres, nous, on n’y croyait pas trop, à cette malédiction», soupirait un Noah Rod soulagé après ce cinquième succès d’affilée, de loin le meilleur match de la saison des Grenat, le premier de cette année2020 qui promet. «Cela fait depuis le mois d’août qu’on se bat pour ça, enchaîne le capitaine. Là, on récolte les fruits de tout le travail consenti jusque-là.» Dans l’antre d’un leader impressionnant, invincible depuis un mois (32 points récoltés sur 36), les Grenat ont remporté une partie au sommet de toute beauté.

Henrik Tömmernes, maître de la rencontre

Cette magnifique victoire, ils se la sont adjugée comme une course de fond à la manière d’un sprinter pressé de se mettre au chaud. Après un bon démarrage à l’arraché, c’est grâce à un milieu sur les chapeaux de roues qu’ils ont pu s’offrir une fin de match en roue libre. Ils ont profité d’une pénalité stupide de quatre minutes de Johann Morant à la 35e pour s’échapper. «J’ai surtout dit aux joueurs qu’il fallait avoir du respect mais pas trop, qu’on devait jouer notre match sans attendre, en mettant de la vitesse et de la pression sur les défenseurs adverses, expliquait Pat Emond, fier de ses hommes. Et c’est ce qu’on a fait, on ne s’est pas laissé imposer. Après un bon premier tiers, on a su faire la différence au deuxième. Mais tout le mérite en revient aux joueurs, tous impliqués. Ils ont travaillé fort.» La seule fois où les Zougois se sont montrés dangereux, ils se sont cassé les dents sur un Robert Mayer intraitable.

Auteur de trois buts, Henrik Tömmernes a été le grand bonhomme de la rencontre. «On va certainement perdre des matches d’ici à la fin de saison, sourit Noah Rod. Mais avec un tel vestiaire, une telle ambiance, ce groupe est si spécial qu’on est capable de grandes choses.» Alors que la partie venait à peine de se terminer, le buteur de la soirée a été accueilli par des chants par ses camarades. Les Grenat affronteront Ambri dimanche aux Vernets, un autre match tout aussi compliqué.