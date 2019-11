Deniss Smirnovs se fait plaisir avec la Lettonie

Appelé pour la troisième fois avec l’équipe A de la Lettonie, Deniss Smirnovs a été une nouvelle fois décisif. Le jeune attaquant de Ge/Servette (20 ans), très en vue, a inscrit deux buts pour sa sélection.

Le premier a été réussi sur penalty qui a offert la victoire contre la Slovénie puis le second face à la France de ses coéquipiers à Genève Eliot Berhon, Tim Bozon et Floran Douay. Ce but, un petit bijou, a une fois encore donné le succès à son pays, lors de la prolongation.

Le jeune défenseur Sandis Smons, qui évolue actuellement à Sierre pour acquérir de l'expérience, a également été aligné avec la Lettonie.