Daniel Vukovic, une carrière à se coucher devant le puck

Depuis le début de la saison, Daniel Vukovic a déjà arrêté 21 tirs adverses. Après une saison pourrie où Craig Woodcroft, l’ex-coach des Aigles, ne croyait pas en lui, le Genevois de cœur est à nouveau le «bon vieux» Vukovic. Celui qui plongerait la tête la première sur un shoot adverse.

Et dire que lorsqu’il évoluait en championnat universitaire, il était l’un des meilleurs compteurs de son équipe de Michigan State «J’étais persuadé que tout le monde à Genève me prenait pour un gars hypertechnique et un buteur hors pair… Ce n’est pas le cas?» se marre-t-il avec son délicieux accent canadien. Depuis son arrivée en Suisse il y a tout juste dix ans, Daniel Vukovic a dû se réinventer. «Pour durer dans la ligue, tu dois trouver une spécialisation dans laquelle tu peux devenir indispensable à ton équipe. Aux Vernets, Goran Bezina, Brian Pothier ou d’autres défenseurs étaient bons sur le power play. Je n’aurais pas joué si je m’étais entêté dans le même registre.»

«Un joueur d’équipe»

Tout frais détenteur d’un bachelor universitaire en économie, Daniel Vukovic avait accepté de mettre sa fierté de côté et a décidé de faire son «core business» des basses œuvres. Celles qui ne se voient pas forcément au tableau d’affichage. Depuis trois saisons, la Ligue comptabilise les tirs bloqués. Lors de l’exercice 2016-2017, le défenseur genevois a même été le meilleur dans sa spécialité. «Quand je vois qu’il y a un tir que je vais pouvoir stopper, franchement, j’adore ça (rires).» Mais au fait, à quel moment on se dit que c’est une bonne idée de se jeter la tête la première sur un puck lancé à (bien) plus de 100 km/h? «Tu ne te dis rien, lance-t-il. Tu y vas même si tu sais que cela peut faire mal.» Tout au long de sa carrière, il a toujours privilégié le collectif. «C’est le joueur d’équipe par excellence», apprécie Goran Bezina, coéquipier de longue date. «S’il me faut un gars pour faire le petit truc nécessaire pour gagner le match, je sais qu’il sera toujours là, apprécie Louis Matte, entraîneur des défenseurs. C’est un gros bosseur. Dans une équipe, c’est important d’en avoir.»

Ce sens du sacrifice n’a rien d’anodin. Il ne s’agit pas «seulement» d’empêcher l’adversaire de tirer au but. Non, c’est bien plus que ça. À chaque fois que Daniel Vukovic s’étend sur la glace et donne de sa personne, il transmet aussi un message fort à tous ses coéquipiers. Un surplus d’énergie si souvent nécessaire pour faire la différence dans une rencontre serrée. «Si je peux choisir entre bloquer cinq tirs et marquer un but, je n’hésite pas une seconde, nous confie-t-il. Je bloque les tirs.» Ce n’est peut-être pas un hasard s’il n’a pas marqué depuis plus de cinquante matches. «Si je joue 18 minutes et que l’on ne m’a pas vu, c’est finalement un bon match pour moi. Cela veut dire que je n’ai pas fait de bêtise.» Un sentiment confirmé par Chris McSorley, son coach: «Si j’avais vingt buteurs dans mon vestiaire, nous ne gagnerions pas un match. Son rôle est capital.»

«Le jour où j’ai peur j’arrête»

Nombreux doigts cassés, mâchoire abîmée, hématomes à la pelle… Daniel Vukovic est un dictionnaire médical à lui seul. Mais pas de quoi le freiner. Surtout pas. Même depuis la naissance de ses deux enfants? «Ils m’ont déjà vu avec toutes ces blessures, remarque-t-il. Non cela ne doit rien changer à ma façon de jouer.»

Et la peur dans tout ça? «Je pense n’avoir jamais peur. C’est comme pour tout: si tu n’y vas pas franchement, c’est là que tu risques de vraiment te faire mal. Si le shoot arrive sur les jambières ou sur le short, il n’y a aucun souci. Et le meilleur moyen de recevoir le puck à ces endroits, c’est d’y aller carrément. Sans hésiter. Alors c’est comme ça que je fais. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Si je venais à avoir peur, je ne pourrais pas jouer de la même manière. J’arrêterais le hockey.»