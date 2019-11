Daniel Vukovic: «Je n'oublierai jamais»

Parti cet été sur la pointe des pieds du côté de Rapperswil, Daniel Vukovic n’avait pas encore eu l’occasion de remercier tous ses anciens fans de Ge/Servette. L’ancien défenseur des Aigles qui avait disputé plus de 550 matches de 2009 à Genève jusqu’à ce fameux match à rallonge contre Berne ce printemps, était de retour ce mardi aux Vernets, avec un gros pincement au coeur. Alors que sa nouvelle équipe avait perdu 6 à 2, il s’est tout de même offert un tour d’honneur sur cette patinoire où il a connu tant d’émotions. Avec la bénédiction de ses dirigeants.

Le car des Saint-Gallois est même reparti sans son capitaine, lui offrant encore une dernière soirée au pub avec des amis, des fans, des ex-coéquipiers et sa famille. L'occasion de dire au-revoir à tous ceux qui l'ont tant aimé. On n’efface pas ainsi onze saisons d’un coup de lame. Tandis que le public l’a longuement ovationné en scandant son nom, le No 55 est venu raconter son bonheur.

Alors Daniel, il y a eu beaucoup d’émotions ce mardi soir pour votre retour à Genève. Vous avez même enlevé votre casque au moment du «Cé qu'è lainô», l’hymne de la République et de votre ancien canton...

Oui, c'est clair que Genève était ma maison durant les onze dernières années où j'ai vécu énormément de bons moments dans cette patinoire. Elle est d'ailleurs toujours dans mon coeur. Alors oui je joue pour Rapperswil maintenant et je suis triste d’avoir perdu. Mais avec tout ce monde ici qui a crié mon nom, avec tous ces gens qui ont été si gentil avec moi, je vous assure que cela m’a vraiment touché.

Comment avez-vous vécu cette journée avant d’arriver aux Vernets?

C'était un peu bizarre. A vrai dire, j’ai eu le sentiment de rejouer mon premier match en 2009 ici avec Ge/Servette. C’est quelque chose qui ne s’explique pas vraiment avec les mots. Une fois que le match a commencé c’était comme une rencontre normale mais... il y a tout de même eu des moments étranges sur la glace.

Vous ne vous êtes pas trompé de vestiaire en arrivant?

Non non mais c’était vraiment bizarre de revoir tout le monde, de reparler avec les joueurs à l'échauffement. Honnêtement entre le cadeau des dirigeants et l'accueil du public, je ne l'oublierai jamais.

Un mot sur ce séduisant Ge/Servette que vous avez quitté cet été, le coach n’est plus le même et le cadre a été rajeuni...

C’est une bonne équipe qui applique bien le système, qui joue à 100% tout le temps, qui carbure bien en ce moment. Malheureusement pour nous, ils ont joué vraiment fort ce soir et il n’était pas possible de ramener quelque chose de Genève si ce n'est pour moi des souvenirs.

Vous restiez pourtant sur un probant succès de 9-4 contre Fribourg Gottéron la semaine dernière. C'était la même équipe ce mardi?

Je dirais qu'il est toujours difficile d’évoluer à l’extérieur, surtout ici, où pour nous il s'agit du déplacement le plus long. Mais on fera mieux au prochain match.

Et, ironie du sort, vous avez fini cette rencontre sur le banc des pénalités pour avoir retardé le jeu...

Je me suis vraiment demandé pourquoi j'étais puni. J'ai lâché un juron et dit mince, les arbitres ne pouvaient pas me faire ça, c’était mon match!