Daniel Rubin bientôt transféré au poste-frontière?

Pour l’instant, il n’a rien à déclarer. Ou plutôt si: Daniel Rubin a disputé, ce fameux jeudi soir, ou plutôt jusqu’à vendredi matin aux Vernets, son dernier match avec un maillot grenat sur les épaules. C’est la seule chose qu’il peut certifier aujourd’hui. S’il est ouvert à toutes les propositions pour la suite, même un contrat en LNB, ce père de famille réfléchit aussi désormais à d’autres options.

Celui qui a effectué un apprentissage de mécanicien de précision avant d’opter pour le métier de hockeyeur à Bienne – «dans un club qui travaille bien» – envisage dans un premier temps de terminer son brevet fédéral comme agent technique en commercial. C’est sa priorité. Mais il y a également une autre profession qui le tente bien. «Je réfléchis sérieusement au job de garde-frontière, oui douanier», sourit Daniel Rubin, prêt à passer l’examen d’entrée pour bloquer un fraudeur ou un voleur, comme on met un échec un adversaire dans la bande. Il paraît que le hockey sur la glace mène à tout, jusqu’à la douane.

Il a Genève dans le cœur

L’ancien junior du CP Berne, qui avait débarqué de Bâle en 2008 sur une amère relégation douze mois après avoir aidé Bienne à retrouver la LNA en 2007, sera resté durant neuf saisons avec Ge/Servette. «Chris McSorley a été mon chef jusqu’au bout, ce n’était pas mon ami, ni mon ennemi, mais en général avec lui cela s’est bien passé», sourit cet attaquant besogneux, qui avait trouvé son bonheur dans le système de l’Ontarien où il était devenu une pièce essentielle dans son puzzle. «Si j’ai remporté un titre avec Berne entre-temps, Genève restera toujours l’endroit qui m’aura le plus marqué dans ma carrière.» C’est ici que ce fidèle soldat a d’ailleurs connu ses plus grandes émotions.

Avec le club des Acacias, il aura joué 391 parties officielles, inscrivant, toutes compétitions confondues (championnat, Coupe de Suisse, Ligue des champions et Coupe Spengler) 158 points et 76 buts. Quand il ouvre son coffre, il n’y a que de bons souvenirs à l’intérieur, la plupart inoubliables, comme ce dernier match contre Berne qui aura duré 118 minutes, une éternité avant que Mark Arcobello ne joue le justicier. «L’ambiance si unique des Vernets va me manquer, c’est certain, mes coéquipiers aussi. À Genève je m’étais fait beaucoup d’amis!» C’est dans la ville du Jet d’eau, de Sherkan, qu’il a aussi rencontré sa femme. Avec cette Genevoise qu’il a eu deux filles, Olivia et Lucie, quatre et deux ans, que ce papa poule profite de voir grandir.

Son corps a morflé

C’est jeudi dernier, lors de la cérémonie de clôture du club, sur cette patinoire qu’il a tant aimé, qu’il a pris congé de ses fans, les lames en peine et la larme à l’œil. «Je m’étais préparé depuis un bon moment déjà à vivre ça, le cœur serré, renchérit Daniel Rubin. Car je savais que je ne pourrais pas rester, que le club avait fait le choix de miser sur des jeunes. Je comprends d’ailleurs parfaitement cette décision.» Loyal jusqu’au bout. Comme cadeau, la Ligue suisse de hockey lui a infligé 4000 francs d’amende. Selon ces messieurs dans les bureaux et devant leur écran d’ordinateur, il avait simulé: quelle classe!

À bientôt 34 ans, qu’il fêtera le 29 juillet, le No 40 ne sait toujours pas s’il va poursuivre ou pas son métier de hockeyeur. Il y a actuellement beaucoup de remue-méninges dans sa tête, des doutes, des questions, comme de nombreux sportifs dans sa situation. «Je n’ai pas encore reçu d’offre pour le moment, soupire-t-il. Mais je ne désespère pas de pouvoir rejouer. Sinon, cela permettra à mon corps de se reposer.»

Daniel Rubin ne cache pas qu’en quinze ans sur la glace au plus haut niveau, on prend beaucoup de coups et cela laisse des traces. «Durant mes cinq à six dernières années, j’ai cumulé les fractures et les commotions», reconnaît ce guerrier, qui n’a jamais eu peur de mettre son visage en péril pour bloquer un puck, sauver son équipe en allant dans les coins, là où ça fait si mal. Joueur le plus sanctionné en Champions League (lors de la saison 2014-2015) avec 70 minutes (!) de pénalité, il a tout donné pour cet aigle. En lui déclarant sa flamme… (nxp)