Damien Riat ne fera pas de sentiment

Mine de rien, il manque aux Vernets. Garçon aussi attachant qu’attaché à ses couleurs, ce n’est pas de gaîté de cœur qu’il a quitté Genève. Damien Riat avait-il vraiment le choix, l’hiver dernier? Alors que le club traversait une crise financière profonde, que l’avenir était extrêmement sombre, il ne pouvait se permettre de prendre le risque de prolonger son contrat avec Ge/Servette.

Le départ de celui qui est davantage qu’un espoir du hockey suisse – il a été médaillé d’argent cette année avec la Suisse aux Mondiaux – a été l’un des effets très désagréables de l’annus horribilis qu’a vécu le club. «J’ai choisi Bienne pour des raisons sportives avant tout, tempère-t-il, ne voulant pas en rajouter. J’ai ainsi l’occasion de franchir encore un palier en découvrant une autre approche du hockey, un autre style de jeu.»

Son rôle, dans le Seeland, n’est pourtant pas fondamentalement différent de celui qui était le sien aux Vernets. «On me demande toujours d’être efficace sur le plan offensif, ce que je m’applique à faire au mieux. Et j’ai aussi la possibilité de jouer les supériorités numériques. Pour l’instant, tout se passe très bien pour moi. On m’a tout de suite intégré. On est un petit groupe de Romands qui s’entend à merveille.»

Après une petite moitié de championnat (20 matches), Damien Riat affiche une moyenne de points par match (0,6) en hausse par rapport à sa dernière saison en grenat (0,5). Il faut se souvenir que la saison passée, il avait inscrit douze buts pour les Aigles. Et depuis le début de l’exercice, il faut bien constater que les successeurs du Jurassien sont bien discrets aux Vernets. À le voir briller avec Bienne, il démontre qu’il n’est pas seulement le joueur qui convertissait les caviars de Stéphane Da Costa. N’en déplaise à ceux qui estimaient que l’exode de Damien Riat n’était pas préjudiciable aux Grenat.

Ce vendredi soir, il ne manquera pas de faire mentir ses détracteurs. Patineur aux nerfs d’acier, il ne se laissera pas guider par ses émotions. «J’ai noté les dates des matches à Genève, sourit-il. Car cela sera forcément particulier. Et si je peux marquer, je ne vais pas me priver car j’adore ça! Mais je ne me prends pas la tête avec le fait de jouer contre mon ancienne équipe dans mon ancienne patinoire. Ce que je sais, en revanche, c’est que ce n’est jamais simple d’évoluer aux Vernets. J’ai été dans l’autre camp, je sais de quoi je parle.»

Dans le discours de l’attaquant de 22 ans, on sent qu’il y a encore beaucoup de respect pour son club formateur. «Je ne lui souhaite que du bien et notamment de faire les play-off.» Un objectif qui ne sera pas simple à atteindre. Mine de rien, il n’est pas si facile que ça à remplacer, le Damien Riat, comme on dit là-bas.

(nxp)