Chris McSorley devrait céder une de ses deux casquettes

On avait quitté le club des Vernets avec un sale goût dans la bouche. Celui d’une élimination au bout de la nuit contre Berne lors d’un sixième acte homérique perdu à la 118e minute. Depuis, une dizaine de jours s’est écoulée. Si l’amertume se dissipe chaque jour un peu plus, le «daily business» a repris son cours. Et la première tâche en vue de la saison prochaine n’est pas des moindres: décider de l’organisation sportive du club. Hormis l’éphémère passage de Craig Woodcroft avec Chris McSorley en pseudo-tutelle sportive, l’organigramme du GSHC n’a pas bougé depuis plus d’une décennie. Un homme dirige tout, des entraînements à la signature des contrats, en passant par la composition des hamburgers au pub de la patinoire. Une façon de faire doucement désuète.

Dans nos colonnes, Laurent Strawson avouait le 25 mars dernier se poser ouvertement la question: «Avant de parler de qui que ce soit, et de Chris McSorley en particulier, on doit déterminer quelle sera la meilleure organisation à l’avenir. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit la bonne solution et judicieux qu’un seul homme porte ces deux casquettes, quelle que soit la personne.» Selon nos informations, la décision de séparer les pouvoirs a été prise par les dirigeants grenats. Contacté, le président ne le confirme pas, ni ne l’infirme. «Ce que je peux vous dire, c’est que des discussions sont en cours et que notre volonté est de communiquer toutes les informations au même moment.»

Wohlwend auditionné

L’avenir s’écrira donc très probablement sans Chris McSorley à la bande. Pour autant, bien sûr, qu’un candidat au poste d’entraîneur réponde aux critères des dirigeants et à l’orientation qu’ils veulent donner au club. L’Ontarien, lui, devrait porter la casquette de directeur sportif.

Dès lors, une question brûle les lèvres: qui pour coacher Ge/Servette la saison prochaine? Selon plusieurs rumeurs, les dirigeants du club ont rencontré Christian Wohlwend, actuel entraîneur de l’équipe de Suisse M20. Une information que ne dément pas Laurent Strawson: «Il y a eu des contacts, c’est vrai. Mais aucune décision n’est prise. Dans un sens comme dans l’autre.» Après avoir mené les Espoirs à la quatrième place du dernier championnat du monde, «Wolwo» se verrait bien occuper un banc en National League. Il semble toutefois que le salarié de la Ligue ne soit pas (plus?) le choix N° 1 aux Vernets. Au contraire, le HC Davos s’en serait approché.

Ce profil de formateur semble toutefois être le bon pour un club genevois qui a fait de son mouvement junior une des bases de son avenir. Preuve en est les deux titres en juniors élites remportés par les Aiglons. Dès lors, pourquoi ne pas «simplement» promouvoir le coach à succès, Patrick Emond, à la tête de la première équipe afin d’assurer une continuité? «Il fait partie des candidats, assure Laurent Strawson. Mais il vient tout juste de terminer sa saison. Il est encore un peu tôt pour avoir une certitude le concernant également.»

De Emond à Andersson

Âgé de 54 ans, le Québécois s’occupe des juniors élites depuis 2010 et a vu passer certains joueurs de la première équipe. Ainsi les Eliot Antonietti, Eliot Berthon, Floran Douay, Noah Rod, Gauthier Descloux, Arnaud Riat et Guillaume Maillard ont tous joué sous ses ordres. Si l’on ajoute que bon nombre de leaders de l’équipe récente championne de Suisse sont éligibles pour évoluer en National League la saison prochaine, le choix de Patrick Emond pourrait ressembler à une évidence. En fait, tout va dépendre du profil choisi par les dirigeants et le directeur sportif, sitôt celui-ci nommé. Le nom de Peter Andersson a également filtré. L’ancien défenseur du HC Lugano et père de Calle (CP Berne) est actuellement entraîneur de Malmö en première division suédoise. (nxp)