Chris McSorley: «Maurer a un contrat, il sera avec nous à la reprise»

S’il ne sera plus derrière le banc des Aigles la saison prochaine, Chris McSorley reste le directeur sportif de Ge/Servette. C’est lui, d’ailleurs, qui a fait (re)venir Marco Maurer aux Vernets pour la saison prochaine. Le Zurichois de 31 ans a signé un contrat de deux ans avec les Genevois. Mais voilà que le défenseur du HC Bienne refuse désormais de porter à nouveau le tricot grenat. Il aimerait poursuivre son aventure dans le Seeland où on ne veut plus de lui. Son courroux? L’entraîneur des Grenat ne sera plus le coach qu’il avait eu sous ordres de 2009 à 2010? La belle excuse!

«J’ai entendu parler de cette histoire, rigole Chris McSorley. Mais je pense que Marco a eu beaucoup d’émotions après le match No 7 à Berne lorsqu’il a été interviewé…» L'a-t-on piégé?

Selon le druide des Aigles, il va revenir… à de meilleurs sentiments: «Il a signé un contrat avec nous et nous allons honorer nos obligations envers lui», assure «Jésus Chris». Autrement dit qu’il débarque à Genève à reculons ou pas, il jouera pour les Aigles. Point. Affaire classée?

«Dans tous les cas il n'y aura pas d’échange, nous allons rapidement trouver une bonne solution. Il sera avec nous à la reprise», assure l’ex-entraîneur des Aigles dont le successeur devrait être un homme du sérail qui a connu du succès avec la relève.

Le nom de celui qui se retrouvera derrière le banc des Aigles? Réponse la semaine prochaine. (nxp)