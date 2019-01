Chris McSorley: «Il est beaucoup trot tôt pour parler de la barre»

Dans son dos, fixé au mur, la réplique de la Coupe Spengler a été magnifiée dans un cadre doré; celle remportée en 2014 lui rappelle forcément de bons souvenirs. «Happy New Year!» Dans son bureau, Chris McSorley sourit, tout en jetant un œil rieur sur son ordinateur, placé juste devant lui. Le classement de National League, aussi serré qu’une ceinture en fin de mois, est affiché sur son écran.

«Les trois victoires obtenues juste avant la pause à Zurich, face à Lausanne et contre Zoug étaient importantes pour l’équipe, soupire le coach. C’était, en plus, le meilleur hockey que nous avions produit depuis le début de la saison.» Il aura malheureusement manqué vingt minutes, le 22 décembre à Bienne, pour terminer l’année sur un carton plein, en beauté, mais cette tache sur le smoking n’a pas entamé le moral et l’humeur de l’entraîneur durant les Fêtes. «Parce que notre adversaire, qui avait été au repos durant deux semaines, avait profité, ce soir-là, de notre manque de fraîcheur dans le dernier tiers», regrette un chef qui avait peut-être eu également sa part d’erreur ce soir-là dans la gestion de ses lignes.

L’index pointé sur son tableau où figurent les alignements de sa formation, l’Ontarien y trouve toutefois des circonstances atténuantes, tout en soulignant les belles performances héroïques de son groupe durant cette période. «Je suis fier de mon équipe qui a su, malgré l’hécatombe de blessés, limiter la casse en restant à quatre points de la 4e place. Nous avons une bonne raison d’être là alors qu’une bonne partie d’équipes en dessus de nous ne peuvent pas en dire autant…»

Un effectif plus compétitif

Chris McSorley l’avait déclaré après la grosse correction (7-1) subie à Malley le 7 décembre dernier, qu’une fois qu’il aurait récupéré ses éclopés, son Ge/Servette redeviendrait aussi désagréable qu’une visite chez le dentiste. Sa troupe sera meilleure en 2019, il en est toujours convaincu. «Avec les retours de Tommy Wingels et de Tim Bozon dans l’alignement, on sera déjà plus compétitifs.»

Alors qu’il ne reste plus que vingt rencontres aux Aigles jusqu’au verdict des play-off, combien de points leur faudra-t-il pour se retrouver du bon côté de la barre? Même s’il n’est pas superstitieux, le boss préfère ne pas encore y penser. «Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de la barre maintenant, on se concentre sur le prochain match, samedi contre Lugano, puis le suivant, chaque chose en son temps.»

En voilà toutefois une partie capitale, déjà, pour les deux formations, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. «Désormais, chaque match sera le plus important de la saison, répète Chris McSorley. On va avoir besoin de nos 7000 fans pour qu’ils deviennent notre septième homme avec nous sur la glace.» L’appel est lancé. Après les premières séances d’entraînement de l’année, où on a décelé de la joie sur la glace et dans le vestiaire, le coach se montre aussi confiant que ses hommes. «Comme il est trop tard pour arrêter le train en marche et opérer de gros changements, à moi maintenant de trouver le meilleur alignement sans perturber la bonne alchimie du groupe.»

Quid du portier: lequel va-t-il mettre en cage? Gauthier Descloux, qui a encore brillé en fin d’année, ou Robert Mayer, moins constant que son jeune cerbère? Chris McSorley écarte les bras avant de lâcher: «Je possède deux bons gardiens et c’est un très bon problème pour moi! Que ce soit l’un ou l’autre, les joueurs ont confiance en eux. Robert Mayer a été critiqué mais je rappellerais juste que sans lui nous n’aurions pas gagné à Davos!»

C’est justement dans les Grisons que Ge/Servette se retrouvera dimanche pour un déplacement qui rappelle toujours de bons souvenirs au boss et aux Grenat, qui avaient brandi à deux reprises la fameuse Coupe Spengler… (nxp)