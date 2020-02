Ce Ge/Servette a un gros coeur de vainqueur

Alors qu’il n’y avait eu aucun nuage au-dessus des Vernets, ou si peu, voilà qu’un petit orage a éclaté cette semaine à la patinoire. Les joueurs de Ge/Servette, pourtant si bien préparés par Gaëtan Brouillard cette saison, avaient été préservés des blessures jusque là. Mais à croire qu’ils ont lâchés par leur ange gardien ou que quelqu’un leur a jeté un sort, voilà que l’infirmerie se remplit au mauvais moment...

Après Robert Mayer, Eric Fehr et Guillaume Maillard, touchés en début de semaine, c’est Tommy Wingels, souffrant dans le haut du corps, qui les a rejoints à l’infirmerie. Le sniper américain a annoncé cette mauvaise nouvelle à ses coaches ce vendredi matin qu’il ne serait pas en mesure de tenir sa place le soir. Pire, qu’il en a au moins pour un mois d’arrêt. Et ce n’était pas fini...

Alors que ses coéquipiers l’attendaient dans le vestiaire, Henrik Tömmernes a averti Louis Matte, l’entraîneur adjoint, qu’il serait en retard avant de le rappeler pour lui dire qu’il ne pourrait finalement pas venir, pour des raisons personnelles, défier le leader. Il y a des jours comme ça...

Il y a une âme dans cette équipe

Pour ne rien arranger, Deniss Smirnovs n’a joué que 1’37’’ au premier tiers avant de déclarer forfait, rejoignant prématurément le vestiaire avec une cheville endolorie. On craint une vilaine entorse...

Mais il en fallait plus pour couper les ailes de ces Aigles, qui on le répète depuis le mois de septembre, ont quelque chose en plus. Il y a une âme dans cette équipe, un gros coeur qui bat avec des joueurs solidaires qui jouent tous unis les uns pour les autres. Zoug ou pas, peu importe, on pose ses tripes sur la glace et on donne tout, en respectant le plan de marche. Comme au début janvier à la Bossard Arena, le leader n’y a vu que du jeu.

Une première pour Patry

C’est le jeune Stéphane Patry, 20 ans depuis mardi, qui a marqué le premier but de ce match incroyable, profitant, après la sortie de son ancien capitaine letton en juniors, de se mettre en avant. Il s’agissait aussi de sa première réussite à ce niveau. «Cela fait du bien de marquer mais c’était surtout important de gagner contre un gros Zoug, savourait le jeune attaquant, promu ne première ligne après la sortie de Smirnovs. J’ai eu en effet de la chance de pouvoir évolué aux côtés de Marco Miranda et de Daniel Winnik, ça aide...»

Le top scorer canadien, auteur du deuxième but, a encore abattu un travail colossal durant soixante minutes. Si Zoug, sous l’impulsion du génial Grégory Hofmann est revenu dans la partie lors du dernier tiers, les Grenat ne se sont jamais affolé, pouvant en plus compter sur un Gauthier Descloux exemplaire dans sa cage, cela devient une bonne habitude.

Patrick Emond: «Très fier des gars»

«Je suis très fier de la réaction des gars, souriait le coach Pat Emond, au terme de ce véritable exploit. On a perdu des joueurs importants dans la semaine, sans compter l’absence au dernier moment de Tömmernes et Deniss Smirnovs en début de partie, mais tout le monde est resté bien concentrés du début à la fin, chacun prenant ses responsabilités en travaillant pour ceux qui n’étaient pas là.»

Le coach était également content de Jordan Caron, le dernier venu, qui s’est vite mis dans le bain. «Après trois semaines sans jouer, je me sentais un peu rouillé mais une fois dans le feu de l’action c’est bien allé.» Ce samedi, le Québécois va découvrir Ambri où les Genevois vont devoir éviter un nouvel orage. On annonce la tempête sur la glace de la Valascia...