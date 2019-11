Ce GSHC, c’est de la dynamique

Ge/Servette, c’est de la dynamique capable de faire exploser n’importe quelle équipe de National League. Cette troupe que d’aucuns jugeaient trop tendre, trop inexpérimentée, dirigée par un entraîneur novice au plus haut niveau, est en train de déjouer les pronostics. Faut-il pour autant parler de surprise alors que la mi-championnat approche? Certainement pas. «Nous sommes dans une zone où nous espérions être, souligne Pat Emond, encore dans l’émotion du match remporté à Davos. Malgré pas mal de coups durs, nous avons affiché une belle constance depuis le début du championnat. Et depuis cinq ou six matches, j’ai particulièrement apprécié la manière dont nous avons joué. Même si les résultats n’ont pas toujours récompensé nos efforts.»

Pour expliquer le parcours des Aigles (3es d’un classement encore un peu boiteux il est vrai), on a essayé de chercher du côté des statistiques avancées – quelle horreur que ces amas de chiffres qui nient le facteur humain. On a loué le début de saison stratosphérique des deux gardiens, Gauthier Descloux et Robert Mayer, qui évoluaient au-delà du raisonnable (plus de 95% d’arrêts lors des premiers matches de la saison). On a ensuite tenté d’expliquer que la réussite insolente des certains jeunes tenait avant tout à ce qu’il est convenu d’appeler la chance du débutant. Deniss Smirnovs, Guillaume Maillard, Simon Le Coultre, Roger Karrer, pour ne citer qu’eux, n’ont jamais caressé le fameux plafond de verre sur lequel ils étaient censés s’écraser.

Après la démonstration de Davos, il va bien falloir prendre ces Aigles au sérieux et pour ce qu’ils sont. Une équipe à la fois solidaire et très compliquée à jouer lorsqu’elle met autant d’intensité que samedi soir à la Vaillant Arena. Les gardiens continuent de livrer la marchandise en affichant des chiffres dans la norme. Les étrangers continuent de tirer l’équipe vers le haut. Et les leaders suisses (Rod, Jacquemet, Richard) assument parfaitement leurs responsabilités. «Chacun accepte son rôle et est convaincu qu’il est une pièce importante, résume Emond. Il faut de tout dans une équipe pour avoir du succès.» À commencer par des travailleurs, à l’image de la ligne Douay-Berthon-Bozon, la «french connection» dixit Emond. Ces trois-là ont pris toute leur part du succès acquis en altitude grâce à un incroyable travail de sape et d’usure. Et si, au moment de d’enfoncer le clou, Tommy Wingels a pu filer inscrire le game winning goal, c’est aussi parce que le travail avait été bien fait en amont.

S’il fallait retenir une image qui symbolise l’état d’esprit qui anime le groupe genevois, ce serait celle du visage impassible de Tommy Wingels juste après son but. L’Américain n’est pas du genre à en faire des tonnes lorsqu’il marque. Il sait que le hockey est un sport d’équipe par excellence et que ce but ne venait que valider un incroyable travail collectif. Il aurait donc été malvenu de s’agiter comme un pantin ridicule pour attirer la lumière sur soi. Ce GSHC qui joue en équipe, c'est de la dynamique.

Davos- Ge/Servette2-3(0-2 0-0 2-1)

Vaillant Arena, 4361 spectateurs. Arbitres: MM. Massy et Hebeisen; Kovacs/Cattaneo.

Buts: 10e (9’02) Mercier (Berthon, Douay) 0-1. 10e (9’48) Winnik (Völlmin , Wingels) 0-2. 41e Herzog (Baumgartner, Ambühl) 1-2. 56e Wingels (Völlmin) 1-3. 60e (59’49) Palushaj (Du Bois, Lindgren / à 5c6, Davos sans gardien) 2-3.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Rantakari, Paschoud; Stoop, Guerra; Kienzle; M. Wieser, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Ambühl, Baumgartner, Herzog; Frehner, Aeschlimann, D. Wieser; Eggenberger.

Ge/Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Wingels, Richard, Rod; Kast, Fehr, Winnik; Mallard, Smirnovs, Miranda; Douay, Berthon, Bozon; Riat.

Pénalités: 2x2’ contre les deux équipes.