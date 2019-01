Bienne surprend GE Servette aux Vernets

Infobox

Skille sur le flanc

A chaque match son blessé aux Vernets. Cette fois c’est Jack Skille qui n’a pas terminé la partie. Touché au 3e tiers, il n’est plus réapparu. Selon les premières informations, l’Américain a été touché à la ceinture abdominale. Il devrait passer une IRM ce mercredi. Un coup dur de plus pour Ge/Servette dont l’infirmerie ne désemplit pas. Pour rappel, Chris McSorley est privé de ses deux défenseurs suédois Martinsson et Franson ainsi que de son attaquant canadien Lance Bouma. Le coach ne bénéficie plus que d’une seule licence pour engager éventuellement un 8e mercenaire.