Ge/Servette y a cru, mais à la fin, c’est Zoug qui gagne

On l’a dit, redit et on va encore le répéter longtemps: cette équipe de Zoug, qui se trouvait ce mardi soir aux Vernets, fait partie, depuis des lustres, des bêtes noires de Ge/Servette. À chaque fois, c’est la même rengaine. À la fin, les Aigles se retrouvent le bec dans l’eau, avec des regrets et de la frustration. Cela fait désormais 1419 jours que les Grenat ne sont plus imposés contre eux dans le temps réglementaire!

On ignore la raison mais peu importe la saison, l’entraîneur et les joueurs sur la glace, que ce soit à la Bossard Arena ou à Genève, les hockeyeurs du bout du lac ont souvent tendance à patiner dans le kirsch face à ces gaillards de Suisse centrale. La preuve: c’était d’ailleurs la seule fois depuis le début de l’exercice que Deniss Smirnovs et cette bande de jeunes avaient été déclassés, le 1er octobre, dans leur patinoire: 5 à 1 sans avoir eu voix au chapitre.

Mais comme l’a dit Agatha Christie, ce n’est pas parce qu’un problème n’a pas été résolu qu’il est impossible à résoudre. L’optimiste regarde la rose et ne voit pas les épines. Cette formation dirigée par le Norvégien Dan Tangnes, qui restait sur trois défaites d’affilée (à Lugano, Lausanne et contre Rapperswil), semblait «prenable», même si Lino Martschini a eu la mauvaise idée de jouer les rabat-joie en fin de premier tiers alors que toute la période avait été dominée par les Grenat. Il a suffi d’une erreur, d’une mésentente entre Marco Maurer et Roger Karrer, pour que la fusée de la Bossard Arena profite du cadeau. Robert Mayer n’a pu qu’admirer le travail du petit lutin zougois, juste avant la première sirène. Les Servettiens avaient déjà manqué le coche.

«Ce n’est jamais facile de jouer contre eux, admet Guillaume Maillard. Peut-être bien que ce Zoug a un style de jeu qui ne nous convient pas. On a beau essayer, on n’y arrive pas. On n’a pas peur mais il est possible qu’inconsciemment, on se crispe.» Avant, les Genevois se cassaient les dents sur Tobias Stephan, cette fois-ci, c’est face à Leonardo Genoni qu’Eric Fehr (7e et 10e) et Maillard (16e) ont buté. Même si Grégory Hofmann, auteur déjà de treize buts cette saison, n’a pas fait trembler les filets, le visiteur avait d’autres cartouches, à l’image de Carl Klingberg, doublant la mise au début du second tiers.

Pas dans le bon rythme

«Je ne pense pas que Zoug soit notre bête noire, lâche Tim Kast, qui a porté les deux maillots. Je dirais juste qu’aujourd’hui, on n’a pas su aborder ce match comme on l’avait fait lors de nos dernières sorties. Dès le début de la rencontre, on était globalement moins présent, pas dans le bon rythme et on n’a pas réussi à mettre l’adversaire sous pression comme on aurait dû. En plus, on a encaissé des buts évitables. Ce sont encore des détails qui ont fait pencher la balance.»

Il est vrai que si les Grenat, acculés dans leur zone, n’en menaient pas large lorsque Zoug a pris deux longueurs d’avance, ils ont eu, malgré tout, la force de caractère de revenir et d’égaliser. «Alors que collectivement, nous n’étions pas au point, que l’on ne se parlait pas sur la glace, en pleine panique, c’est notre power play qui nous a relancés, rajoutait encore Tim Kast. Mais voilà, si le match pouvait pencher des deux côtés, on prend une mauvaise pénalité sur la fin qui nous coûte la partie.»

Genève y a cru, il a examiné tous les grains de sable pour dénicher au bout de l’effort une nouvelle pépite d’or. Mais malgré le public, qui a poussé, cela n’a pas suffi. Vendredi, c’est Lugano aux Vernets, qui lui convient mieux. «Mais, répète Kast, aucune équipe n’est injouable cette saison. On peut gagner contre tout le monde.» Sauf contre Zoug…