Ge/Servette avait ce petit supplément d’âme

On peut retourner les choses dans tous les sens. LHC est sans doute supérieur à Ge/Servette. Mais son bilan face aux Aigles est nul cette saison. Car un derby, ça ne se joue pas, dit-on d’ordinaire, ça se gagne. Avec les tripes. Avec le cœur. Avec aussi l’envie de se battre pour un maillot, une couleur qui n’est pas forcément celle de l’argent. Il y a sans doute dans cette seconde victoire genevoise une saveur particulière.

Point de contexte unique, cette fois. C’est à la régulière, sans rien devoir à personne, que les Aigles ont fait main basse sur le deuxième derby lémanique de la saison. On peut donc jouer, très bien, et gagner, c’est encore mieux. Avec les retours de Tömmernes et Floran Douay, Ge/Servette a gagné à la fois en intensité et en stabilité.

De quoi se jauger face à un adversaire costaud et s’offrir un vrai match référence. Il faut bien admettre que les dernières sorties des Aigles avaient été marquées par une inconstance crasse et un nombre d’erreurs défensives rédhibitoire. Quoi de mieux que de saisir l’occasion de la visite de son meilleur ennemi pour remettre la cathédrale au milieu de la ville? «C’était effectivement le bon soir pour livrer une telle performance pendant soixante minutes, témoigne Robert Mayer, plus royal que jamais dans sa cage. On a retrouvé l’ambiance des vrais derbys avec une foule incroyable qui nous a portés toute la soirée.»

Il est vrai que le contexte, cette saison plus encore, a totalement changé entre les deux rivaux. Après des années presque incestueuses, chacun a retrouvé une identité propre. LHC n’est plus ce club qui faisait rire. Il s’est doté d’une structure qui en fait l’un des cadors de la ligue. Avec une philosophie bien différente de celle qui a été voulue au bout du lac. Jan Alston a bâti un groupe puissant et compact. À Lausanne, on parle allemand ou anglais. À Genève, ça cause essentiellement dans la langue de Calvin et ça balance du Patrick Sébastien dans le vestiaire!

Une ambiance potache, avec une bande de joueurs qui sont très nombreux à avoir passé par la case formation au sein de l’académie de Ge/Servette. Tout le contraire du club vaudois, qui n’arrive pas à retenir ses talents. Sans perspectives véritables, un joueur comme Simon Le Coultre a choisi Genève pour se faire une place dans la ligue. L’ancien junior du LHC a bien fait. ll est comme un poisson dans l’eau en compagnie de tous ces autres jeunes Aigles qui ont appris à détester cordialement le voisin lémanique. Même en novices, même en juniors élites, un match contre Lausanne, ça se gagne avant tout. Et ça, un Josh Jooris ou un Lukas Frick ne l’ont jamais appris, eux.

C’est aussi ça qui a transpiré hier soir dans cette vieille patinoire des Vernets. On peut retourner les choses dans tous les sens, Lausanne est meilleur. Il finira sans doute dans le trio de tête du championnat. Mais gagnera-t-il un derby cette saison?

Simon Le Coultre a encore «un peu tué le LHC»

Il avait déjà été déterminant lors du premier match, à la Vaudoise aréna, lorsqu’il avait inscrit le but décisif, celui qui avait «tué» le Lausanne HC dans sa nouvelle patinoire. Simon Le Coultre, toujours aussi remuant face à son ancien club, a cette fois-ci servi un caviar à Daniel Winnik pour le… «winning goal» des Servettiens face à ce LHC qui n’y arrive décidément pas face aux Aigles. Un derby ne se joue pas, il se gagne et l’ex-junior de Malley savoure, forcément. «Contre Lausanne, cela me réussit bien pour l’instant, c’est vrai, mais je travaille dur pour mériter ma place dans cette équipe», sourit le jeune Combier, qui ne cesse de prendre du galon dans la défense des Aigles. Le retour au jeu de Tömmernes a fait du bien à tout le monde. «C’est un gars qui engrange beaucoup de minutes de jeu, qui est calme et qui fait du bien à toute l’équipe. On a pu compter aussi sur un grand Robert Mayer qui nous a laissés dans la partie en effectuant de gros arrêts à des moments clés. Ensuite, il est vrai que ce deuxième but a un peu tué le LHC.» Et c’est lui, Simon, qui a joué le faux frère. Christian Maillard