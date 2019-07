Valon Behrami: «Avec la Suisse, j’aurais mérité une autre fin»

rcredi de canicule à la «Porte d’Octodure», stamm du FC Sion à Martigny. Le voici qui déboule déjà, au sortir des vestiaires et de l’entraînement. Valon Behrami est en avance et s’en excuse. «J’arrive dans cinq minutes, installez-vous là…» Une année après le clash qui avait abouti à son exclusion de l’équipe de Suisse après la Coupe du monde en Russie, le «grognard» tessinois découvre à 34 ans la Super League helvétique. Il en est même devenu la principale attraction. Après avoir évolué en série A (Genoa, Lazio, Fiorentina, Naples, Udinese), en Premier League anglaise (West Ham, Watford) et en Bundesliga (Hambourg), Behrami a choisi le Valais pour se lancer un ultime défi sportif. Quelques minutes ont passé quand il s’installe devant nous. Corps meurtri mais idées claires, il se livre sans fard, exprimant les multiples vérités d’un homme dont le leadership naturel doit permettre au club de Tourbillon de changer de statut.

Dur au mal, frondeur, parfois mariole… Votre caractère tient beaucoup de celui du Valaisan, non?

Oh, je ne fais que débarquer et je ne connais pas vraiment la mentalité d’ici. Beaucoup de choses doivent encore se mettre en place. Je dois sentir, appréhender les difficultés, on va en avoir. Dans ma carrière, j’ai quitté la Suisse très jeune (ndlr: en 2003 lorsqu’il a rejoint Genoa depuis Lugano). À force de bouger, j’ai longtemps cherché mon identité. Je suis souvent devenu une autre personne. Puis, avec le temps, j’ai trouvé mon équilibre.

La société aime bien enfermer les gens dans des cases. Être uniquement considéré comme un sportif, ça vous dérange?

Pour moi, c’est un avantage. À mon âge, avec toutes mes blessures, je dois surtout songer à jouer. C’est sur le terrain que l’on va me juger. On ne m’a pas engagé pour faire des théories. Si je commençais à entrer dans des domaines qui ne sont pas de ma compétence, on dirait: «Mais il se mêle de quoi celui-là?»

Fringues de luxe, belle bagnole, look de star, telle est l’étiquette dont on vous a affublé. En avez-vous souffert ou plutôt profité?

J’ai pu parfois en souffrir. Aucun autre sport n’est autant mis dans la lumière que le foot. Mais ce que l’on voit n’est pas la vérité, c’est juste la superficialité. On en profite peut-être mais personne n’aime montrer ce qu’il y a derrière l’image. On cache l’effort, le travail… Si un joueur aime les belles voitures, pourquoi devrait-il ne pas les montrer? Il n’a pas volé son argent.

Quand on vient de loin au niveau des origines, ce qui est votre cas, comment vit-on l’éloignement? Ne se sent-on pas toujours un peu déraciné?

Un décalage existe. On est toujours un peu étranger à soi-même. Je n’ai pas oublié l’histoire. Si je sais d’où je viens, je sais aussi tout ce que je dois au pays qui nous a accueillis, moi et ma famille, ainsi que les sacrifices qu’ont faits mes parents. C’est un point de référence auquel je reviens souvent, comme une balise dans la nuit.

Parlons de l’équipe de Suisse. Vous lui avez tout donné et elle vous a beaucoup rendu. C’était pourtant galère au début: pas, peu ou mal intégré…

C’est vrai, cela n’a pas été facile. Je débarquais. Au niveau de l’accueil, personne ne m’a aidé. Quand, plus tard, j’ai à mon tour accueilli la relève, je n’ai pas voulu reproduire les erreurs dont j’avais subi les conséquences. Je suis devenu comme ça parce que j’ai vu ce que je ne voulais pas.

L’appartenance aux racines, ces histoires d’aigle, on a le sentiment que cela a faussé le regard…

C’est normal. Je dois ma carrière à la Suisse. Mais nous les étrangers, les joueurs qui ne sont pas nés ici et qui n’ont pas qu’un passeport, on se devait de faire beaucoup plus attention, compte tenu des sensibilités. On était 100% Suisse uniquement quand l’on gagnait. On nous regardait de manière différente si l’on perdait. Ce n’est pas moi qui changeais, c’est le regard des gens qui changeait.

Avec une année de recul, regrettez-vous cette fin en queue de poisson?

Jamais je n’aurais pu penser que l’histoire s’arrêterait de cette manière. Après toutes ces années magnifiques, je pensais avoir gagné suffisamment de respect pour ne pas être dégagé ainsi.

La vraie déception, elle vient de qui? Des dirigeants de l’ASF? De Vladimir Petkovic lui-même?

C’est uniquement une décision du coach. Personne d’autre n’était au courant de ce qui se tramait, pas même son adjoint ou le président d’alors. Les dirigeants étaient absents, trop préoccupés à gérer le truc de l’aigle (il mime le geste).

Aujourd’hui, il reste quoi, une cicatrice?

Une blessure morale. Le problème, c’est la manière. J’aurais mérité une autre fin, plus de respect que d’être traité comme je l’ai été. C’est une déception humaine. Après l’Euro, je voulais quitter la sélection, on en avait parlé avec le coach avant de décider de continuer. J’avais confiance en lui (…) C’est la vie qui est devenue comme ça, partout, dans tous les domaines. Il ne faut rien attendre des autres, juste se réjouir si ce que l'on en espère se produit. J’en ai tiré une philosophie. À ceux qui me disent que c’est une mentalité négative, je leur rétorque que c’est la réalité du monde.

Être continuellement présenté comme un guerrier sur le terrain alors que vous avez naguère quitté le conflit qui ravageait le Kosovo, n’est-ce pas paradoxal?

C’est mon style de jeu, je donne tout même si mon corps souffre. Même à 50%, je suis à fond dans mon rôle. La vraie guerre, c’est celle que mes parents ont fuie. J’avais 5 ans, on m’a protégé. Les vrais guerriers, ce sont ceux qui ont vaincu ce moment-là. Après la guerre, le foot allait me permettre d’aider. Tout le monde avait besoin d’argent, j’en ai donné pour reconstruire. C’est la chose la plus importante que j’ai réalisée grâce au foot.

Entre le footballeur Valon et l’homme Behrami…

…Il y a un grand écart! Avant, je ne parvenais pas à faire la différence. Quand le match est terminé, j’aimerais que l’on me considère comme un homme. Mais même quand j’arrêterai, on continuera de répéter «ah, Valon, l’ex-footballeur»; mais pourquoi donc? C’est une partie de ma vie mais, en dehors, il y a des choses plus importantes que le sport.

Comment encaissez-vous les critiques?

On est forcément influencé par elles. Au début de ma carrière, je lisais absolument tout. Dans un quotidien, un journaliste avait affirmé que j’avais été excellent; dans un autre, on rapportait que dans le même match j’avais été mauvais. Qui croire? Quoi qu’on dise et même si cela me coule dessus aujourd’hui, les critiques touchent et peuvent blesser. On n’est pas des robots (…) Un boulanger, un garagiste, un banquier, tout le monde parle de foot. C’est aussi ce qui en fait la beauté.

Moins de quatre mois après votre fracture de la jambe contre Milan, vous avez rejoué, avec une défaite inaugurale (4-1) contre Bâle…

Pour moi, c’était important de commencer. Durant 50 minutes, c’était extra. Sion a joué à un haut niveau. Puis il y a eu ces erreurs, dont la mienne qui a coûté le 2-1. Bon, des erreurs j’en ai déjà commis pas mal dans ma carrière et je continuerai à en faire.

Après la première défaite, le premier derby…

C’est le tour des premières! Alors première victoire, j’espère… Servette joue bien, on l’a vu à Berne. On ne doit pas s’éloigner de ce que l’on sait faire de bien.

Samedi soir, vous allez retrouver un Stade de Genève que vous connaissez bien…

On connaît l’importance du derby pour nos fans. C’est comme si leur vie en dépendait. On ne doit pas se laisser emporter par nos émotions, on doit suivre notre plan de jeu en faisant fi de l’environnement. Au final, au-delà des circonstances et de la manière, seul comptera le résultat.