La Suisse et Petkovic doivent déjà penser à leur avenir

On ne va pas se mentir. Si le rocher de Gibraltar a longtemps été une forteresse imprenable, résistant au grand siège espagnol durant trois ans à la fin du XVIIIe siècle, la Suisse en viendra à bout ce lundi soir pour officialiser sa qualification à l’Euro 2020.

En réalité, Petkovic et ses joueurs sont peut-être déjà qualifiés sans le savoir encore: si le Danemark ne perd pas à Dublin dans le même temps, la Suisse pourrait même honteusement perdre qu’elle aurait toujours son billet en poche. Bref, même si c’est encore virtuel, la Suisse est à l’Euro; elle va logiquement s’imposer contre ces modestes Gibraltariens pour confirmer la chose et viser la première place du groupe D (pour cela, avec un succès suisse ce lundi soir, il ne faut pas que le Danemark s’impose contre l’Irlande).

Ce sera la troisième fois que Vladimir Petkovic conduira l’équipe nationale à un tournoi majeur, après l’Euro 2016 et le Mondial 2018. C’est mieux que Ottmar Hitzfeld (qualifications pour l’Euro 2012 ratées), c’est aussi bien que Köbi Kuhn (Euro 2004, Mondial 2006, Euro 2008), sauf que Kuhn n’avait pas eu à passer par les éliminatoires pour l’Euro 2008, que la Suisse organisait avec l’Autriche. Avec plus de 55% de victoires, 20% de nuls et 24% de défaites, les statistiques du «Mister» en font le meilleur sélectionneur de l’histoire. Alors la question se pose: son contrat prenant fin après l’Euro 2020, l’ASF doit-elle immédiatement lancer des négociations pour prolonger le bail avec Vladimir Petkovic?

Se déterminer clairement

Dominique Blanc, le président de l’Association suisse de football, sera bien sûr auprès de la sélection ce lundi soir pour fêter avec elle la qualification promise. En profitera-t-il pour discuter avec Petkovic? «Nous attendons le caractère officiel de la qualification, explique-t-il. Donc, pour le moment rien n’a été planifié. La situation est claire: à l’heure actuelle, Vladimir Petkovic est notre sélectionneur, sous contrat au minimum jusqu’à la fin de l’Euro. Une fois que nous serons officiellement qualifié pour cet événement, nous verrons.»

Il s’agira dans un premier temps de mesurer les intentions des uns et des autres. D’abord, il faut savoir si Vladimir Petkovic a la volonté de poursuivre l’aventure à la tête de l’équipe de Suisse. Et dans quelles conditions, financières notamment. Ensuite, il faut que l’ASF se pose la même question, autrement dit qu’elle se détermine à l’interne pour voir si elle veut continuer de travailler avec Petkovic et, le cas échéant, rencontrer rapidement le sélectionneur pour préparer le terrain.

Il n’y a pas de situation d’urgence, mais une fois le billet pour l’Euro officiellement en poche, il faudra rapidement apporter des réponses à toutes ces questions. On sait que Petkovic ne dispose pas de la sacro-sainte aura de Hitzfeld (surtout de l’autre côté de la Sarine), ou du capital sympathie de Kuhn, malgré de meilleurs résultats et sans même parler de l’ambitieuse philosophie de jeu adoptée depuis trois ans déjà, mais il va falloir se déterminer clairement du côté des dirigeants suisses.

Xhaka a été limpide

De son côté, Granit Xhaka a été parfaitement limpide il y a un mois, au moment d’évoquer l’avenir et la prolongation de contrat envisageable pour Petko. «Je ne connais pas de meilleur entraîneur pour nous.» Précis, chirurgical. Pour le leader naturel de la sélection, il faut continuer avec le «Mister» et s’empresser de le rencontrer pour coucher ce futur sur le papier. Il est vrai que, mesurées à l’aune des progrès accomplis dans le jeu et des ambitions désormais assumées de cette génération dorée, les performances de la Suisse sous la houlette de Petkovic invitent au respect.

On pourra toujours nuancer, en objectant ces deux huitièmes de finale perdus contre la Pologne (Euro 2016, éliminations aux tirs au but) et surtout contre la Suède (Mondial 2018, défaite 1-0 lors d’un non-match). Ce serait occulter la réalité: deux qualifications de suite à de grands tournois, trois avec celle qui tombera lundi soir, deux fois la Suisse qui sort des phases de poules, c’était là l’objectif minimum demandé par l’ASF à son sélectionneur, dont ce dernier s’est donc acquitté.

Après avoir savouré le Suisse-Gibraltar de ce lundi, Dominique Blanc ne doit pas tarder à se positionner. Parce que certains clubs européens ont déjà une idée derrière la tête.

«Mon futur, c’est demain»

Avec le sourire en coin, il a pris une inspiration avant de répondre. On demandait à Vladimir Petkovic si, une fois la qualification directe à l’Euro 2020 officiellement actée, il allait discuter avec les dirigeants de l’ASF pour l’avenir, cette possible prolongation de contrat. Alors il s’est lancé: «Mon futur, c’est seulement demain», a-t-il résumé.

Par demain, il replace le Gibraltar-Suisse de ce lundi au centre de ses préoccupations. Au fond de lui, le sélectionneur sait bien que ce match s’apparente davantage à une formalité qu’à une mission compliquée. Il ne manque qu’un point pour être officiellement qualifié, personne n’envisage sérieusement le danger d’une improbable défaite au pied du rocher gibraltarien. Pas même lui. Mais Petkovic a tout de même tenu un discours tout emprunt d’humilité.

«Chaque match a son histoire, a-t-il assuré. Il faut avoir du respect pour les petites équipes. Bien sûr que nous sommes meilleurs que nos adversaires. Mais il faudra en faire la démonstration sur le terrain, c’est le seul endroit de vérité. Gibraltar n’a perdu que 1-0 ici face à l’Irlande, en ayant des occasions. Ou a réussi à revenir de 0-2 à 2-2 contre la Géorgie, avant de ne s’incliner que 3-2. Il ne faut pas l’oublier et être conscient de tout cela en rentrant sur le terrain.»

Si personne n’envisage un couac suisse ou pas même un nul peu glorieux qui suffirait mathématiquement, Yann Sommer reste sur la même ligne que son entraîneur. «On ne compte pas avec les résultats des autres, lance-t-il. Nous voulons nous qualifier avec une victoire dans ce dernier match et avec une belle performance à la clé. Après le court succès de vendredi soir sur la Géorgie, j’étais un peu amer. Nous avons laissé trop d’espaces à nos adversaires, qui auraient pu en profiter avec un peu plus d’efficacité. À nous d’être irréprochables contre Gibraltar. Après seulement, quand la qualification sera officielle, nous pourrons fêter. Avec une bière? Pas qu’une, j’espère…»