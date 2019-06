Servette dévoile son maillot, enjeu financier et identitaire

Lundi soir au magasin Ochsner Sport de la Praille, les deux présentoirs se sont vidés en une poignée de minutes. Peu importe le nombre, la dynamique est universelle. Enfiler un nouveau maillot, c’est embrasser un espoir et honorer des souvenirs; respecter les traditions et imaginer autre chose. Le rite de passage fonctionne partout. Mais cet été au Servette, la promotion et l’arrivée d’un nouvel équipementier lui confèrent ce supplément de force symbolique qui escorte les nouveaux départs.

Quelle histoire racontera le modèle présenté lundi? Saura-t-il trouver sa place au panthéon de ce que Jean-Jacques Tillmann appelait «l’incomparable harmonie du grenat et du bleu ciel» (dans «Carnet de Balles»)? Le langage du terrain nourrira sa réception. Mais lundi, le public avait déjà adopté ces lignes verticales s’élevant irrégulièrement vers les sommets. «Bien évidemment qu’elles symbolisent le Jet d’eau, souriait le directeur général du club Constantin Georges avant de préciser: On a choisi Puma pour son rapport qualité-prix car le deal englobe les équipes hommes, femmes et l’académie. Après, notre exigence portait avant tout sur le grenat qui n’est pas une couleur si commune. On a aussi demandé des ajustements, comme ces petits traits normalement destinés à d’autres modèles. Tout le monde y a mis du sien et on est très satisfait du résultat.»

Exigences symboliques

L’équation pour un club comme Servette n’est pas simple. Sa dimension ne lui permet pas de gagner de l’argent via un sponsoring équipementier. Mais à l’échelle, les exigences symboliques que le public projette sur son maillot sont aussi pointues que partout ailleurs. En résumé, il est un client de prestige que la Super League va mettre en valeur. Mais il reste un client qui paie pour s’habiller. En ce sens, sa marge de manœuvre pour obtenir un produit personnalisé est assez fine. «C’est vrai, il y a une vraie pression, admet Constantin Georges. On est nombreux au club à nourrir une certaine nostalgie des maillots mythiques du Servette. Alors on soupèse tout, on fait très attention à la symbolique. Un maillot, ce n’est pas anodin du tout.»

Pour Neal Heard, commissaire de l’exposition «L’art du maillot de football» et collectionneur de référence, il s’agit même «d’un langage commun», un objet qui «rassemble et construit une mémoire collective». S’il est créateur de richesse pour les plus fortunés – le plus gros transfert de Premier League vendra environ 3 millions de pièces cet été – le maillot est donc surtout une affirmation, esthétique et identitaire. Comment faire pour le réussir au point de marquer les esprits? «Depuis quelques années, la tendance internationale prône le retour aux sources. Le travail sur les logos et les maillots vise à mettre en valeur l’ADN du club, explique David Pivoda, directeur de l’agence digitale UNE et ancien vice-président du Servette. Design épuré, coupe serrée, simplicité, la mode actuelle va à l’essentiel. Mais le plus important tient dans le sens que l’on donne à cet acte de design. Souvent la jeune génération connaît mal les épopées du passé. Le maillot a pour fonction de construire un pont entre les époques. Un maillot, c’est du lien.»

Rendre un maillot mythique

Cette année, le clin d’œil au légendaire maillot Admiral ou à son successeur HCC ne saute pas aux yeux. Mais rien ne dit que «le Puma Jet d’eau» n’entrera pas à la postérité. D’ailleurs, existe-t-il une recette pour rendre un maillot mythique? «Il faut qu’il soit différent, exclusif et qu’il gagne comme le Admiral de 78-79, répond David Pivoda. L’originalité seule ne suffit pas. On l’a vu avec le superbe maillot du Nigeria à la dernière Coupe du monde.» La définition colle parfaitement aux modèles que Neal Heard considère comme les références du basculement vers la modernité. «Les maillots des Pays-Bas à l’Euro 88 et de l’Allemagne à Italia 1990, avec leurs gros motifs dégradés ont bousculé les codes, explique-t-il dans le «Guardian». Ils sont à l’origine de la dimension «streetwear» prise par le vêtement de football. Les tenues unies des années 70 étaient magnifiques mais la fin des années 80 a provoqué une étincelle. Ces maillots furent des prises de position.»

Néo-promu, Servette n’est pas encore en position d’oser ou de revendiquer par sa tenue. Mais lundi soir à la Praille, il flottait quand même l’idée d’une affirmation. «Une tenue classe, bien coupée, c’est important parce que j’ai l’impression qu’elle envoie un signal d’assurance, valide Christopher Routis. Elle témoigne aussi du standing d’un club.» Joueurs, dirigeants, supporters, au Servette comme partout ailleurs, tout le monde est d’accord: une saison commence par un maillot. Et le message qu’il envoie.

2019-2020 Le «Puma Jet d’eau»

Puisque son histoire est à écrire, donnons-lui un titre de travail. Après tout, le symbole est plutôt bien trouvé pour un club qui veut retrouver les sommets. «Je le trouve sobre et élégant, il va bien encaisser les sponsors, note Christopher Routis. Même si Fourteen avait progressé, on est content de passer chez Puma (pour trois ans), un gage de qualité et de variété.» Ajoutons que le maillot extérieur sera blanc avec de légers motifs gris et que KFC fera son entrée comme sponsor… short. A priori, le parti pris n’a rien de diététique.

1976-1979 L’inégalable Admiral

Le maillot parfait pour la saison parfaite. Pionnier du sponsoring de football – à Leeds en 1973 et pour 7000 livres la saison – Admiral épouse alors parfaitement l’histoire du Servette. Jugez plutôt: le sponsor des «Three Lions» pour ce club de quartier à l’essence so British. Le reste fait partie de la légende, un col mythique pour l’inégalable quadruplé de 1979. Avec Bizzini (photo), Barberis, Guyot, Schnyder, Andrey, Hamberg et les autres, ce maillot Admiral devient illico une légende grenat. La marque, en reprise, avait un temps envisagé de le rééditer. Puisse-t-elle persévérer.

1992-1994 L’audace de Lotto

Faites-le test à côté de vous: au moins une personne sur deux va trouver ce maillot «immonde». Il faut donc faire un petit effort mémoriel pour l’apprécier. Souvenons-nous que les nineties ont adoré Dr. Alban et Jorge Campos, le gardien mexicain. Que chez Lotto, la fleur était à l’honneur, sur les polos de Thomas Muster ou le maillot d’un Servette au duo offensif de feu Anderson-Neuville. Et puis rappelons surtout que «le bouquet Lotto» est un maillot qui gagne, ici en version extérieure, au Wankdorf, lieu où le Servette FC a fêté son avant-dernier titre de champion, le 10 mai 1994.

1987-1988 Adidas-Placette, le «duo eighties»

Ce 24 septembre 1987, Karl Heinz Rummenigge est présenté par Thierry De Choudens (coach) et Marc Schnyder (manager). Or si l’association Adidas-Placette que le maillot arbore est un classique (depuis 1984), il est le premier à corriger une anomalie. En effet, de 1984 à 1987, Servette porte un Adidas traversé de deux bandes (!) latérales. Est-ce pour rappeler l’horizontalité de son prédécesseur HCC? «Au Servette, on a toujours eu des modèles spéciaux. C’était une volonté de la direction», se souvient Alain Geiger. Reste qu’avec deux ou trois bandes, le «maillot Placette» est entré dans la mémoire collective des Genevois.

M.A. (TDG)