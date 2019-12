La sélection suisse, cette équipe dont on attend toujours plus

Si la raison devait l’emporter, l’équipe de Suisse n’en serait sans doute pas là. Pas à la porte de l’Euro 2020, qualifiée pour une huitième phase finale sur neuf, avec cette régularité que jalousent volontiers des cadors comme les Pays-Bas, voire l’Italie, futur adversaire en juin. Non, cette trajectoire-là raconte l’exceptionnel plus que la norme pour un tout petit pays du foot, qui plafonne pour 2019 au 20e rang du coefficient européen, derrière l’Autriche (12e), Chypre (15e) ou l’Écosse (16e).

Non, s’il fallait être raisonnable, il faudrait alors saluer les performances des internationaux suisses comme une délicieuse anomalie. Ou alors se persuader que cette petite nation, sans grand réservoir de joueurs, qui a professionnalisé ses structures de formation il y a seulement vingt ans, travaille très bien. Le miracle suisse affleure sans faire d’écume. Mais tout le monde s’y est habitué, à tort ou à raison. Alors, à quelques mois de l’Euro, après une année 2019 qui a convoqué des émotions diverses, il faut mesurer entre hier et demain vers quoi la Suisse se dirige.





Le sélectionneur

Pour des raisons qui n’avaient souvent rien à voir avec le football produit ou les résultats obtenus, Vladimir Petkovic a été au centre d’une interrogation. Cela avait commencé au lendemain du Mondial 2018, alors qu’il rajeunissait ses cadres comme demandé par l’ASF. Cela s’est poursuivi, cet automne principalement.

Pour certains médias alémaniques, l’homme ne serait pas assez glamour. Il ne ferait pas rêver. Pire: le courant ne passerait pas entre lui et la star de l’équipe, Xherdan Shaqiri, ce dernier préférant rester valide dans les tribunes de Liverpool plutôt que de venir aider la sélection. L’affaire a fait grand bruit. Petkovic, pas disposé à faire des courbettes à Shaqiri, est resté droit dans ses bottes. Il a pu s’appuyer sur Pierluigi Tami (directeur des équipes nationales) pour régler le cas. Une tempête dans un verre d’eau: au final, la Suisse s’est qualifiée à la première place de son groupe sans que Shaqiri ne dispute la moindre minute des éliminatoires.

À l’Euro Shaqiri sera de retour, il aura compris que le groupe est plus important que ses états d’âme. Il aura vu dès février-mars l’ASF et Petkovic prolonger leur union jusqu’en 2022, un nouveau bail logique. «Petko» est justement en train de reconstruire un groupe avec des jeunes et tous épousent sa philosophie qui donne tous les résultats espérés (trois qualifications consécutives pour de grands tournois, deux huitièmes de finale atteints). La question est moins de savoir si la Suisse accrochera une place en quart de finale, que de poursuivre le boulot. N’en déplaise à ses détracteurs, Petkovic est le meilleur sélectionneur de l’histoire, statistiquement parlant. Et on voit mal qui pourrait avoir l’adhésion de tout un groupe et faire mieux que lui. Cela ne veut pas dire que la Suisse sera au minimum en huitième de finale en juin, comme d’habitude. Mais qu’il y a de la cohérence dans le travail entrepris, au-delà du résultat brut.





Les joueurs

On ne devrait sûrement jamais comparer les différentes générations qui ont formé une sélection. Là où la nostalgie le dispute à l’objectivité, le jugement est biaisé. On dira simplement que l’équipe de Suisse actuelle est sans aucun doute parmi les meilleures ayant jamais existé, pour son potentiel intrinsèque et les qualités qu’elle déploie sur le terrain avec les idées de Petkovic. Surtout, elle se renouvelle, et c’est la leçon à retenir de 2019, avec toutes les nouvelles têtes apparues. Tout le monde s’intègre naturellement parce que le groupe est sain. C’est aussi la force de cette équipe: cette mixité lui donne une cohésion inégalée.

À l’Euro Forte de ses acquis de 2019, la Suisse sait plusieurs choses. D’abord, qu’elle peut être menée 2-0 après vingt minutes de jeu et s’imposer 5-2 face à la Belgique, la meilleure équipe du monde au classement FIFA. Elle sait aussi qu’elle n’a plus le droit de s’arrêter de jouer à la 80e minute, fût-elle au bénéfice de trois buts d’avance, comme en mars contre le Danemark (de 3-0 à 3-3 en moins de dix minutes). Elle sera opposée à l’Italie, la Turquie et au Pays de Galles. Rien de simple, mais si la «petite» Suisse veut définitivement passer à un autre statut, alors elle doit sortir de ce groupe A pour filer de nouveau en huitième de finale. Et plus si possible, bien sûr.





L’ASF

L’Association suisse de football a grandi en 2019. Dans le sillage de l’équipe, un peu à sa traîne pour tout dire. Elle s’organise aujourd’hui pour éviter les écueils du passé. Un audit avait suivi le Mondial 2018: il était davantage nécessaire pour l’ASF que pour la sélection. La triste sortie de route de l’ex-secrétaire général Alex Miescher en Russie, avec ses déclarations nauséeuses sur fond d’origine de tel ou tel Suisse, appartient au passé. C’est à Pierluigi Tami, nouveau directeur général des sélections, de veiller à la bonne conduite des dirigeants. Et à la bonne image renvoyée.

À l’Euro Réellement soutenu et enfin entouré par sa direction, conseillé aussi, Petkovic montrera un nouveau visage. Cela fera au moins plaisir à ceux qui ne lui objectent que ça, cette communication figée, voire défaillante ou absente, la fédération étant loin d’être étrangère à ces problèmes. L’ASF saura donc grandir, vraiment, dans la bonne direction et dans la foulée de sa décision logique de continuer le travail avec Petkovic.