Promu en Promotion League, Étoile Carouge ne veut pas s’arrêter là

«C’est beau à vivre, mais c’est quand même stressant…» Jean-Michel Aeby (53 ans) peut enfin relâcher la pression, fêter le retour d’Étoile Carouge en Promotion League, l’objectif annoncé par les nouveaux dirigeants de la Fontenette et atteint avec brio en ce long week-end de Pentecôte. À Tuggen (SZ), Carouge a confirmé samedi son succès obtenu à l’aller en signant une quatrième victoire dans ses finales (2-1, buts de Dugourd et Amdouni). Au Linthstrasse, les visiteurs n’ont tremblé qu’en début de partie, lorsque la formation schwytzoise a joué son va-tout. «On a été un peu bousculé, Tuggen a eu un poteau et une latte à son actif. À la mi-temps survenue sur le score de 0-0, on a recadré ce qui devait l’être. L’ouverture du score a définitivement assommé notre adversaire.»

Le printemps genevois

L’ascension des Stelliens vient compléter l’extraordinaire printemps du football genevois après les promotions conjointes du Servette FC, retrouvant la Super League au soir de sa victoire contre Lausanne le 10 mai, et de l’Olympique de Genève, un néo-promu en 2e ligue inter fêtant son accession en 1re ligue après le carton réussi aux dépens des Valaisans de Chippis à Varembé (8-0 le 26 mai).

En touchant au but que lui avait assigné Michaël Palma, son nouveau président, Carouge a trouvé la récompense d’un succès qui, au-delà des joueurs et du staff, implique tout le club. «On a su monter en puissance au bon moment, reprend son entraîneur. On a aussi mieux géré les temps faibles de l’équipe. Depuis le premier jour du championnat, on avait constamment le mot promotion en tête. Personne n’a jamais rien lâché…»

Pour Jean-Michel Aeby, qui avait entamé sa carrière de joueur à Carouge, cette promotion représente aussi une saveur particulière. «J’avais déjà fêté deux ascensions en tant que joueur, la première en 1984 avec Gérard Castella pour monter en LNB, alors que je n’avais que 18 ans. La seconde en 1997 avec Thierry Cotting sur le banc, lorsque l’on avait été promu en LNA. Cette fois, c’est en tant que coach…» Après avoir ramené Servette en Challenge League en 2010, un défi qu’il avait également réussi avec Meyrin quelques années plus tôt, Aeby a fait de Carouge le deuxième club du canton derrière celui de la Praille. «Cela permet de se détacher des autres et de nous rapprocher de Servette. À Genève, la pointe de la pyramide appartiendra toujours au SFC, le grand frère. On arrive juste derrière.» Voilà qui va permettre de renforcer le partenariat sportif existant. Et à Aeby de rempiler pour une saison, comme déjà annoncé dimanche par son employeur.

Ayant pu s’appuyer sur quelques routiniers (Vitkieviez, Faug-Porret, Pont, Mesbah…), Carouge a aussi réussi à faire éclore quelques joyaux, à l’instar de Mohamed Amdouni (18 ans), peut-être le plus éclatant de tous. «Je l’avais repéré en junior A. Il a explosé jusqu’à devenir un joueur essentiel et décisif comme en témoignent ses nombreux buts cette saison (ndlr: 16).»

Les festivités liées à la promotion ont commencé dans le car, à l’occasion du long - plus de quatre heures - voyage de retour avant de se poursuivre à la Fontenette. La remontée de Carouge n’est qu’une étape intermédiaire dans l’ambitieux projet de Michaël Palma. «Je veux ajouter un carat à Étoile Carouge», précisait-il voici 12 mois en prenant ses fonctions présidentielles. L’objectif ultime, lui, demeure inchangé, avec la volonté affichée de rejoindre la Challenge League. «Le projet ne s’arrête pas là, confirme Aeby. On veut encore monter. Cela suppose quelques retouches. Malgré le succès, il y a toujours des trucs à corriger…»

En attendant, Carouge savoure autant sa promotion que les vacances. (nxp)