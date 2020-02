Procès au rabais pour la corruption à la FIFA

C’est une étape majeure dans l’une des plus importantes enquêtes visant la corruption dans le football mondial. La justice suisse vient de mettre en accusation l’ancien numéro deux de la FIFA, Jérôme Valcke, avec le Qatari Nasser al-Khelaïfi, patron du club Paris Saint Germain et de la chaîne BeIn Sports, ainsi qu’un homme d’affaire grec qui n’est pas nommé dans le communiqué officiel.

Si le Tribunal pénal fédéral accepte l’acte d’accusation, le procès des trois hommes pourrait se tenir au plus tôt à l’automne 2020. Mais ce dossier ultrasensible s’est passablement dégonflé à la suite d’un mystérieux accord privé conclu entre la FIFA et le puissant Nasser Al-Khelaïfi, figure clé de la candidature du Qatar pour la coupe du monde 2022.

L’enquête avait été ouverte il y a près de trois ans par le Ministère Public de la Confédération (MPC), chargé en Suisse de poursuivre les crimes de corruption complexe. Les procureurs fédéraux estiment avoir la preuve que Jérôme Valcke a «obtenu de avantages indus» de ses coaccusés, à l’époque où il était secrétaire général de la FIFA, selon le communiqué diffusé jeudi par le MPC.

De Nasser al-Khelaifi, l’ancien journaliste Français de 59 ans ans a notamment reçu la jouissance d’une villa valant plus de 5 millions d’euros en Sardaigne, comme nous le révélions l’automne dernier.

«Valcke a ainsi obtenu le remboursement d’un acompte d’environ EUR 500'000 qu’il avait versé à des tiers pour une villa en Sardaigne, écrit le Ministère public dans son communiqué, ce après l’achat de la villa par Al-Khelaïfi, via une société, à la place de Valcke. Valcke a ensuite obtenu d’Al-Khelaïfi le droit de jouissance exclusif de la villa pour une période de 18 mois au total», sans payer le loyer correspondant, estimé entre 900'000 et 1,8 million d’euros.

La villa Bianca achetée par Nasser al-Khelaïfi pour Jérôme Valcke.

A l’origine, la FIFA avait porté plainte pour «corruption privée» contre son ancien secrétaire général et contre Nasser al-Khelaïfi pour l’affaire de la villa. Mais cette accusation est aujourd’hui abandonnée. Le Ministère public indique en effet que la FIFA aurait trouvé un «accord amiable» avec le Qatari. Le contenu de cet accord reste mystérieux. Ni la FIFA, ni l’avocat de Nasser al-Khelaïfi, Grégoire Mangeat, n’ont fait de commentaires sur ce point.

Résultat: dans l’affaire de la villa, Jérôme Valcke n’est plus accusé que de «gestion déloyale multiple et qualifiée» au détriment de la FIFA. Selon le MPC, il s’est enrichi de façon illégale et aurait violé ses devoirs en n’informant pas l’organisation qui l’employait du cadeau reçu en Sardaigne.

Quant à Nasser al-Khelaïfi, il reste uniquement accusé d’«instigation à la gestion déloyale qualifiée». Le Qatari s’épargne ainsi l’embarras d’être jugé en Suisse pour corruption, alors que la coupe 2022 dans son pays approche.

Echanges accablants

Les enquêteurs suisses ont longtemps soupçonné que la mise à disposition de la villa pour Jérôme Valcke était liée à l’attribution de droits télévisés à BeInSports pour les coupes du monde 2026 et 2030. Ils disposaient d’échanges accablants entre Jérôme Valcke et Nasser al-Khelaïfi, détaillés par de récents articles de Mediapart et du Spiegel. Durant deux ans, de 2014 à 2015, le Français a harcelé le Qatari pour lui faire payer les factures de la villa sarde qu’il occupait sans la payer, alors qu’elle ne lui appartenait pas.

Jérôme Valcke reste accusé de corruption dans un autre volet de l'affaire. Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), il a reçu 1,25 millions d’euros d’un homme d’affaires grec pour des droits télévisés en Italie et en Grèce. De source proche du dossier, on précise que ce troisième accusé, lui aussi renvoyé en jugement, est un ami de longue date de Jérôme Valcke. Il avait été identifié par Le Parisien comme le patron d’une société maltaise de paris sportifs, Doms Holding.

Menace de prescription

Contactés, les avocat de Jérôme Valcke, Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, précisent que leur client «conteste les chefs d’accusation. Il n’a jamais reçu le moindre avantage en échange de l’exercice d’une quelconque influence.» Les contrats entre la FIFA et BeIn Sports, notamment, ont été validés par l’organisation et celle-ci n’aurait subi aucun préjudice, selon les avocats.

Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti notent aussi que l’accusation initiale d’escroquerie a été abandonnée, et s’étonnent des procédés des enquêteurs suisses: «En février, mars, avril, juin, août, septembre, octobre et novembre 2019, le MPC a annoncé 11 fois des audiences qu’il annulera à chaque fois sans aucune explication», précisent-ils.

Mais au final, les procureurs fédéraux n’ont eu d’autre choix que de clore leur enquête, certains faits anciens étant menacés de prescription.