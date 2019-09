Paul Pasquier a eu un message très touchant à destination de Jean-Philippe Lebeau, son entraîneur, juste après le 16e de finale de Coupe de Suisse perdu face à Bâle (0-3). "Je ne lui l'ai jamais dit, mais si je suis ici ce soir, c'est en partie grâce à lui, a lâché le latéral droit du Meyrin FC dans une vidéo à retrouver ci-dessus. Il a toujours eu confiance en moi, il m'a souvent appelé, il m'a remis dans le bain. Je lui en suis très reconnaissant."

Un hommage qui trouve sa source dans la situation très particulière du joueur, qui avait arrêté le foot il y a plusieurs années et qui était encore sans club au début de l'été. "Me retrouver face à Bâle, ce soir, c'est fantastique. Il y a trois mois, je ne jouais pas au foot, j'avais tout arrêté. Revenir, disputer une rencontre comme ça, c'est la cerise sur la gâteau, que du plaisir. On s'est bien amusé sur le terrain, on a joué notre jeu, c'était génial."

Les Meyrinois, Paul Pasquier en tête, ont ainsi bien profité de la venue du grand FC Bâle. Les pensionnaires de 1re ligue auraient pu espérer un peu mieux après leur solide première mi-temps (0-0), mais c'est sans regret qu'ils ont quitté le terrain, logiquement battu. "À ce niveau-là, ça va très vite, deux ou trois petites erreurs et ça file. On savait qu'il s'agissait d'une rencontre un peu festive et on a joué crânement notre chance. Maintenant, notre objectif depuis le début, c'est le championnat. Chênois arrive, c'est ce qui compte", a encore lancé, déterminé, le défenseur.

La réaction du gardien meyrinois Fabio Monteiro, auteur de plusieurs grosses parades.