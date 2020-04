Pasche, musicien doué, fait vibrer Bastian Baker

Fractionnés par nécessité, deux univers parallèles habitent Alexandre Pasche. Le football au bout des pieds, la musique au bout des doigts, une forme d’équilibre qui embrasse deux talents singuliers. On sait tout le rythme que le joueur de Lausanne, ex-Servettien, imprime sur le terrain. On mesure moins qu’en marge des pelouses, il arpège les mélodies de sa vie. Et que ces accords-là vibrent si juste que deux de ses chansons ont déjà fait le bonheur de Bastian Baker, son ami.

On pourrait croire que l’amitié d’enfance de deux ados, colocataires ensuite, amis pour toujours, conduit l’un, qui est une star de la musique, à flatter l’autre, musicien autodidacte, pour entretenir le lien. C’est faux. Bastian Baker le dit tout haut, il y a chez Alexandre Pasche une sensibilité rare, qu’il encourage bien sûr, qui l’a séduit indépendamment de leur fraternité (lire ci-dessous).

Le footballeur s’efface devant son alter ego, celui qui gratte fiévreusement sa guitare, quand la passion lui brûle les doigts. Justement: comment tout cela a-t-il commencé? Quand la musique s’est-elle fait une place dans un univers de ballons, de vestiaires, de matches?

La batterie au début

«En fait, j’ai commencé la musique en faisant de la batterie, explique Alexandre Pasche. Lors d’une journée des parents à l’école de ma sœur, quelqu’un m’avait vu taper sur un djembé et il en avait déduit que je devais suivre des cours de percussion. Il en avait parlé à mes parents. Cela s’est fait, de 10 à 15 ans, j’ai pris des cours de batterie. J’en avais une chez moi. Mais pas de groupe. C’est pas l’idéal de jouer seul… J’ai fini par laisser tomber. Je ne me suis mis à la guitare que vers 18 ou 19 ans.»

La vieille guitare de maman et ses cordes en nylon, les encouragements de son pote Bastian, les premières notes, les premières mélodies et cette certitude, déjà, qu’en plus du foot, la musique l’accompagnerait. «J’ai appris par moi-même, sur YouTube, en reproduisant des morceaux, s’amuse Alex aujourd’hui. En augmentant les difficultés ensuite, pour passer des paliers. En prenant des cours aussi avec un pote musicien. Le résultat? Je suis incapable de faire un solo à la Jimi Hendrix, mais j’entraîne ma dextérité et j’ai progressé.»

Humilité de l’homme qui n’a jamais relâché l’effort. «Pour devenir footballeur professionnel, il faut faire des sacrifices, sur la longueur, dit-il. La musique, je l’ai toujours considérée comme un pur plaisir, je m’y adonne quand l’envie est là. Me poser avec ma gratte, chercher des mélodies, c’est une évasion. J’y trouve un équilibre.»

Le reste, c’est le talent, qui n’a pas échappé à son ami Bastian Baker. À le regarder jouer de la guitare à 15 ans, Alex Pasche s’était laissé bercer par l’idée d’apprivoiser l’instrument lui aussi, un jour. Passé les premiers écueils, Bastian a vite reconnu les prédispositions d’Alex.

Mais comment compose-t-on une chanson à succès? Sans le savoir, peut-être. Baigné de ses influences sans doute. «Un peu de hard ou punk rock genre Offspring, un peu de rap US et français, souvent dans les vestiaires de foot, et plusieurs références pop, rock, folk, style Bob Dylan, Neil Young, Oasis, REM, mais aussi Nirvana pour le côté old school. Kings of Leon ou Black Keys pour ce qui est plus récent», résume-t-il sans être exhaustif, évidemment.

Deux chansons retenues

Au final, il y a ces deux chansons qui figurent sur le premier et sur le deuxième disque de Bastian Baker. «I’d Sing For You» et «You’re The One», mélodies Pasche, paroles Baker. Classe! «La première, sur son premier album, a bien marché, je dis souvent à Bastian que j’ai lancé sa carrière, rigole Alexandre. Non, sérieusement, c’est gratifiant. Je me souviens, j’avais 20 ans et elle passait en boucle à la radio. Ça me faisait bizarre. C’est une belle aventure, je continue à composer des morceaux, que je fais toujours écouter à Bastian. Il ne m’en a pas repris d’autres, pas de souci. Je fais tout ça sans ambition particulière. Encore une fois, pour le plaisir, le partage. On verra après, plus tard, où cela peut éventuellement me mener, quand j’aurai plus de temps pour la musique. Pour l’instant, ma priorité a toujours été et reste le foot.»

Alexandre Pasche a environ 25 chansons dans sa musette, paroles et musiques, dont quatre ou cinq en gestation. De quoi faire un disque? «Je ne sais pas, pourquoi pas, un jour, c’est dans un coin de ma tête», lance-t-il. Il peut retourner maintenant à ses guitares pour se vider la tête. Tiens, il est en fin de contrat avec Lausanne: si un club est intéressé, il peut recruter, en plus d’un excellent milieu de terrain, un musicien doué. Deux pour le prix d’un!

«Alex a un talent rare et des mélodies qui marquent»

Bastian Baker, comment est née cette amitié avec Alex Pasche?

On s’est rencontré au gymnase, on devait avoir 15 ans. J’arrivais de Villeneuve à Lausanne pour le sport-études, je faisais du hockey. Je suis entré dans la classe, tout le monde était déjà assis, il a fallu que je me trouve une place. J’ai vu un type qui roupillait sur son sac, au fond. Je me suis dit qu’il ne serait pas dérangeant. Ensuite le prof a désigné au hasard le délégué de classe. C’est tombé sur moi. Alex a levé la tête et s’est marré… avant d’être désigné délégué adjoint! On a éclaté de rire, notre amitié était déjà scellée.

On devine que rien n’a changé par la suite…?

Rien. Il y a peu de personnes avec qui je partage des souvenirs aussi nets. Tiens: le premier test de math. J’écope d’un 2! Je lui montre ma note et il rigole en se moquant de moi. Puis le prof lui donne sa copie. Il regarde: 2 aussi! On en a ri aux larmes. Ou cette manière qu’il avait de venir vers moi, le dimanche soir, pour me demander: tu as fait tes devoirs…? Histoire de s’éviter la corvée. Une belle amitié, lui le footballeur, moi le hockeyeur. Mais on s’est bien trouvé. Il aime beaucoup le hockey. D’ailleurs, ce n’est pas un tricheur sur un terrain. Il est dur au mal. Je suis sûr qu’il aurait rêvé être un hockeyeur pro!

Vous l’avez vu progresser ensuite à la guitare?

Oui, nous avons été colocataires, il habite d’ailleurs toujours l’appart aujourd’hui. On passait nos vacances ensemble, je l’ai vu s’accrocher pour passer des barrés avec peine, il en devenait dingue de rage. Mais il n’a pas abandonné, il a persévéré. Alex, ce n’est pas un virtuose à la Carlos Santana, mais c’est un talent naturel, une facilité pour trouver des mélodies.

La première chanson de lui que vous avez retenue est «I’d Sing For You»: vous souvenez-vous des circonstances?

Oui. Nous étions dans mon chalet aux Diablerets, il me faisait écouter ses compositions, on avait 17 ou 18 ans. Je devais aller m’entraîner avec les élites de Fribourg Gottéron. Mais finalement je suis resté pour terminer le morceau qui me plaisait, que je venais d’entendre. On avait de la viande séchée et du fromage, Alex à la mélodie, moi pour les paroles. Et on n’a rien lâché. Ça tient à quoi? Pas toujours besoin de traverser les États-Unis en long et en large, comme je l’ai fait en trouvant des influences pour 70 chansons et pour n’en garder que 15. Parfois, c’est plus simple. «I’d Sing for You» est une superbe mélodie, peaufinée dans un chalet. La chanson a très bien marché.

Une autre mélodie dans le deuxième album, plus aucune depuis, pourquoi?

Parce que c’est comme ça. Cela ne nous pose aucun problème, nous ne fonctionnons pas ainsi. Il partage toujours ses compositions avec moi et il est le seul à qui j’ai pris des mélodies sur mes albums, d’ailleurs. On verra par la suite. Mais cela n’enlève rien au fait qu’Alex un talent rare, immense.

Expliquez-nous ça dans le détail, avec votre regard de professionnel de la musique?

Il fait partie de ceux qui sont capables de composer des chansons qui marquent. Avoir ce truc, c’est précieux et rare. Il n’y en a pas beaucoup en Suisse comme lui. Alex est un type incroyable, il a une quinzaine de chansons géniales. Je sais qu’il ne se prend pas la tête avec ça pour l’instant, mais je suis persuadé qu’un jour il y aura l’idée d’un album qui se présentera plus précisément dans sa tête. Ce jour-là, je serai présent pour lui. Moi je vous le dis: il y a un avenir musical chez le fils Pasche! (rires).

