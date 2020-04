«Les liens sont encore plus forts dans l’équipe»

Vladimir Petkovic vit au Tessin, sur les hauteurs de Locarno. Il fait attention comme tout le monde, respecte les consignes sanitaires. Orphelin de son équipe de Suisse, le sélectionneur reste calme face à la situation. Il pense au présent, à l’avenir aussi. À l’équipe nationale et à ce qui attend ses joueurs, une fois l’urgence passée. Interview à distance, bien sûr.

Vladimir Petkovic, quel est votre regard sur la situation actuelle, avec le sport à l’arrêt dans presque tous les pays du monde?

Nous croyions tous à un monde du sport parfait et invulnérable. Nous constatons maintenant à quel point tout cela est fragile, à quelle vitesse un ennemi invisible peut nous déstabiliser. Pas seulement notre sport, mais l’économie, la société, oui, le monde entier. Nous sommes comme une montre idéale, réglée à la seconde près, avec des mécanismes minutieux qui contribuaient à sa précision, mais qui, pour le moment, ne fonctionne plus.

Que s’est-il passé dans votre tête le jour où l’UEFA a dit que l’Euro allait être reporté d’un an?

Depuis le début de cette crise, il n’y avait en fait qu’une seule perspective: reporter l’Euro. Cette décision était inéluctable et juste, la santé était en jeu. De plus, cela permettra peut-être aux compétitions nationales de terminer les championnats en cours, c’est un aspect positif. Concernant l’équipe de Suisse, nous perdons effectivement les deux matches amicaux prévus (ndlr: Suisse-Allemagne le 31 mai et Suisse-Liechtenstein le 4 juin), mais nous chercherons à les reprogrammer au même moment l’année prochaine. Ce serait une bonne solution: reprendre l’intégralité du planning de préparation à l’Euro, mais l’année prochaine.

Quelles sont vos priorités actuelles, alors même que l’on ne sait pas encore combien de temps dureront les mesures spéciales prises par le Conseil fédéral?

Je crois que pour le moment et pour tout le monde, la santé de tous est prioritaire. Je pense aussi que cette crise doit contribuer à faire grandir notre société. C’est comme dans le football, si vous vivez des moments difficiles ensemble, cela renforce la cohésion du groupe. La prochaine étape sera également importante. Passé le sentiment d’urgence et de survie, il faut en tirer des leçons. Nous avons appris la discipline, c’était nécessaire, pour le bien de la communauté tout entière. Ce travail d’équipe doit tous nous concerner et il ne faudra pas l’oublier. Cela nous a montré que nous pouvons surmonter des difficultés sur la base d’un effort collectif, qui suppose autodiscipline et responsabilité personnelle. Cela vaut pour une équipe et aussi pour une société. J’espère que nous en serons plus conscients à l’avenir.

L’équipe de Suisse, comme toutes les sélections nationales, a vu son programme bouleversé: quel est le plus important à vos yeux, sportivement parlant, maintenant pour la Suisse?

Il ne faut pas s’attacher qu’aux conséquences négatives de cette crise. En tant que formateur, je dois toujours chercher et trouver l’aspect positif. Nous avons récemment rajeuni notre équipe. Elle a maintenant un an de plus pour mûrir et cela passera notamment par des matches en Ligue des nations contre des adversaires de premier plan, comme l’Allemagne et l’Espagne. Nous pouvons continuer à grandir et à nous améliorer. Mancini, le sélectionneur de l’Italie, a dit qu’il profiterait de cette année supplémentaire avant l’Euro pour progresser. Cela vaut aussi pour nous.

Vous êtes en contact avec les internationaux suisses: quel est leur ressenti de la crise actuelle et comment en parlent-ils avec vous?

Je suis en contact régulier avec mes joueurs et je trouve que les plus jeunes digèrent tout ça mieux et plus vite. Les jours en quarantaine sont exceptionnels pour tout le monde. Pour un footballeur aussi, bien sûr, d’autant plus qu’ils sont habitués à avoir un programme et du monde autour d’eux, pour régler tous les détails. Or là, ils sont soudain seuls. Je suis persuadé qu’ils en tireront des enseignements et deviendront plus forts. Les joueurs sont matériellement privilégiés. Mais des moments comme ceux que nous traversons doivent apprendre à retrouver le goût des choses essentielles et simples de la vie, l’amour de ses proches, la proximité humaine.

Ne craignez-vous pas que les liens qui se tissent en sélection, lors d’un tournoi au Qatar, un stage à Bad Ragaz ou un Euro vont se distendre, puisque toutes ces réunions sont annulées et que la dynamique de groupe ne peut plus fonctionner?

La dynamique positive de notre équipe ne va pas disparaître. Nous avons gardé des contacts étroits, nous avons toujours continué d’échanger entre nous. Comme une famille, avec les joueurs, le staff technique, moi. En fait, je pense que nous nous sommes rapprochés ces dernières semaines. Tout était différent, mais nous avons lancé des actions ensemble, comme cette chanson commune. Nous avons réfléchi à comment nous impliquer en tant qu’équipe nationale dans la société suisse. C’était un véritable esprit d’équipe. Je veux croire que le lien avec la Suisse et au sein de l’équipe également est encore plus fort désormais.

Quelles sont vos craintes pour le football d’après le coronavirus?

Un nouveau départ sera difficile et on ne sait pas quand il y aura à nouveau des spectateurs dans les stades. Mais fondamentalement, le foot ne changera guère. Le football restera football. Le jeu, la passion, ses aspects économiques: tout cela restera.

Ne pensez-vous pas que la «machine» football va être redimensionnée, avec moins de transferts incroyables, moins d’argent?

La question cruciale est de savoir si vous voulez vraiment changer vos habitudes et vos réglementations, si vous souhaitez introduire de nouvelles règles dans le système des transferts. Il y a de très importants intérêts économiques dans le football, tout le monde le sait. Je crois que la loi du marché s’imposera à nouveau, rapidement.

Comprenez-vous l’UEFA, qui fait tout pour que les championnats nationaux puissent se terminer?

L’UEFA fait campagne pour les ligues nationales, dont la majorité souhaite clore la saison. Cette tendance a été déterminée démocratiquement par les associations nationales. Sans doute que cela arrange l’UEFA, puisque cela permettrait de déterminer, par le sport sur le terrain, qui doit disputer la Ligue des champions ou l’Europa League la saison prochaine.