La Suisse de Petkovic est face à son destin

Puisque le lendemain d’une défaite est forcément le moment de toutes les remises en cause, la Suisse de Petkovic ne peut s’épargner aucune interrogation. Les questionnements, légitimes ou non, cernent la sélection helvétique depuis la fin du Mondial 2018, sur fond de crise interne qui existerait ou pas, de fracture dans la collégialité fantasmée ou non, de vrais faux procès en fausses vraies cabales, avec pour point d’orgue un divorce qui n’en est plus un depuis que Petkovic et Shaqiri se sont vus et ont parlé.

Après cette défaite au Danemark, avec une fois de plus un but encaissé dans les dernières minutes (lire ci-contre), Petkovic ne serait plus l’homme de la situation pour certains. Il n’a d’ailleurs jamais fait l’unanimité, toujours décrié pour sa communication chaotique et minimaliste. Alors que sur le plan des résultats et de la manière, le «Mister» est jusqu’à présent irréprochable (mis à part ce huitième de finale contre la Suède, comme si cela devait être une formalité…), il est aujourd’hui la cible de critiques avec en filigrane un déficit de gestion du groupe, pour faire écho à une cure de rajeunissement que l’ASF lui a pourtant demandée.

Sur le terrain, la Suisse joue presque toujours bien, au moins elle s’y emploie, elle s’est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des nations en éliminant la Belgique avec brio et en intégrant de nouveaux internationaux. Seulement voilà, elle a désormais cette propension furieuse à s’effondrer en fin de match et à ne plus savoir concrétiser avec suffisamment d’efficacité les occasions qu’elle continue de se créer. Deux tares pour un même écueil. Deux travers pour un vertige: ne pas se qualifier directement pour l’Euro 2020. Depuis 2004, cette Suisse qui a grandi n’a manqué qu’un seul grand tournoi, l’Euro 2012, c’était avec Hitzfeld à la barre, celui à qui beaucoup pardonnaient tout. Le spectre d’une troisième place s’agite à nouveau avec cette défaite de Copenhague.

Retrouver de l’assurance

À qui la faute? À Petkovic qui introduit de nouvelles têtes, comme Nico Elvedi qui s’en va presser au milieu du camp danois samedi, abandonnant sa place en défense centrale avec la conséquence que l’on sait, ce but de Poulsen sur une passe géniale d’Eriksen? À Petkovic encore, qui doit composer il y a un mois avec les états d’âme de Shaqiri? À ces joueurs si talentueux qu’ils osent dire tout haut leurs ambitions, rajoutant à la frustration quand la promesse n’est pas tenue?

Ou alors il faut inverser la question. Se dire que si la Suisse a des problèmes en fin de match, c’est que les ressorts tendus par Petkovic sont mal ajustés, que les schémas sont hésitants dans ses moments clés et que oui, il doit avoir sa part de responsabilité dans ces écueils à répétition. Il faut croire aussi que cette équipe, en construction plus qu’on ne le pense après le départ des vieux grognards, doit retrouver des assurances et que certaines hésitations (défense centrale, Mbabu en Irlande, Mehmedi malchanceux ou maladroit) racontent ces moments où les choses se figent alors qu’elles semblent simples.

Une défense à trois qui pose problème

On pense également à cette défense à trois qui s’est imposée comme une panacée, mais qui flanche désormais plein axe, trop souvent. On songe aux problèmes sur les couloirs, au manque de créativité parfois, d’efficacité souvent. On peut refaire le petit monde de l’équipe de Suisse tant qu’on veut, il reste une vérité: Petkovic et les siens sont face à leur destin mardi à Genève, contre l’Irlande. Le résultat racontera une histoire plus définitive que toutes les spéculations. Si la Suisse s’impose, elle n’aura plus qu’à battre la Géorgie et Gibraltar en novembre pour valider son ticket direct pour l’Euro 2020. Pour continuer à grandir.

En cas de nul, elle aurait encore un mince espoir, mais sans être maîtresse du jeu (il ne faudrait pas que l’Irlande batte le Danemark à Dublin en novembre). En cas de défaite, éliminée des qualifications «normales» de l’Euro, elle devrait passer par les barrages de la Ligue des nations. Dans les deux cas, cela aurait déjà le goût amer de l’échec avant même l’épilogue.