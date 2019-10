La pelouse bien abîmée avant Suisse-Irlande

Vu des tribunes, le spectacle est moche. La pelouse du Stade de Genève est boueuse par endroits, notamment dans les seize mètres côté sud, sur les côtés aussi, ainsi qu’au centre du terrain. Les entraînements d’hier de la Suisse et de l’Irlande avaient fragilisé un gazon jeune, replanté il y a quelques semaines seulement parce qu’il avait été attaqué par un champignon fin août; la pluie ininterrompue qui tombe depuis ce matin a aggravé la situation. Des zones de boue ont fait surface et cela va forcément influer sur les conditions de jeu.

La situation est préoccupante, mais les techniciens du stade se démènent. Ils ont d’ailleurs redessiné les lignes blanches Le reste appartient au ciel. Il pleuvait encore très fort en fin d’après-midi et il y a fort à parier que cela ne favorisera pas un jeu technique et léger, dans ces conditions lourdes. Une tuile pour l’équipe de Suisse qui doit logiquement espérer que les précipitations cessent le plus rapidement possible, comme cela était d’ailleurs envisagé selon certaines prévisions.

C’est donc avec une météo et des conditions «irlandaises» que le choc décisif se disputera. Et il faudra faire avec, malheureusement. Daniel Visentini, Genève