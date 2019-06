Jérémy Guillemenot s'offre un sextuplé!

A 17 ans, il jouait déjà les goleadors en Super-League avec le Servette FC. Quatre saisons plus tard, il a toujours eu cette volonté de se mettre en avant. Mais Jérémy Guillemenot fait désormais trembler les filets avec le FC Saint-Gall.

Fruit d’un père français et d’une maman portugaise, cette fine gâchette s’est fait remarquer très tôt dans une surface de réparation. En juniors, il terrorisait tous les défenseurs et les gardiens. Ce fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo, passé entre temps avec la réserve de Barcelone et au Rapid Vienne, n’a pas perdu son sens du but.

S'il a mis du temps avant de trouvé ses marques au Kybunpark et d'atteindre son but, il semble avoir commencé ce nouvel exercice de la meilleure des manières. «A chaque difficulté, je cherche toujours des solutions pour atteindre mes objectifs», nous révélait-il lorsqu’il portait encore du grenat sur ses épaules...

«Qu'il soit magnifique ou moche...»

C’est certainement la première fois que cela lui arrive à ce niveau, avec les adultes, mais le Franco-Genevois s’est offert ce samedi un sextuplé! De la tête, du pied droit, du gauche, tout y est passé. «Qu’il soit magnifique ou moche, de toute façon un attaquant est là pour mettre le ballon au fond», nous disait-il en 2015. L’international M21 en a donc marqué six buts lors d’un match amical à Bad-Ragaz où il n’y a pas que ses chaussures fluo qui ont été éblouissantes.

Bon d'accord, en face c’était une équipe de troisième ligue et les Brodeurs, qui n’ont pas fait dans la dentelle, se sont imposé 19 à 2! Reste qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien et Jérémy Guillemenot qui aime toujours autant marquer en a profité pour se faire plaisir... (nxp)