«J’ai au moins pu voir les premiers pas de ma fille»

Reto Ziegler, comment se passe le confinement à Dallas?

Comme partout, on vit ici une situation très particulière. Le degré de confinement est comparable à celui de la Suisse mais je dois avouer que je suis agréablement surpris par la discipline des gens. Dans les rues de cette grande ville, il n’y a pratiquement plus personne. J’ai l’impression que chacun en a bien compris les raisons et cherche à protéger les plus fragiles en respectant aussi les distances entre eux.

Et pour vous et votre famille?

On a désormais trouvé notre petite routine. Personnellement, je ne sors que pour faire les commissions et pour courir. Le reste du temps, nous le passons ensemble, en famille. Et s’il devait y avoir un point positif dans tout cela, c’est bien mon bonheur de partager beaucoup de temps avec ma femme et ma fille. Très récemment, j’ai ainsi pu voir les premiers pas de ma fille qui vient de fêter son 1eranniversaire. Un moment unique que je n’aurais probablement pas pu connaître en temps normal puisqu’il n’est pas rare, en MLS, que nous passions plusieurs jours par semaine en déplacements. La seule chose qui m’ennuie vraiment dans cette période compliquée, c’est d’être éloigné de mes proches et de mes parents en particulier. Même si nous échangeons régulièrement, ce n’est pas tout à fait la même chose.

D’un point de vue sportif, vous êtes astreint à des séances d’entraînement individuelles. Comment sont-elles organisées?

On reçoit un programme personnel et deux fois par semaine nous avons une vidéoconférence avec le préparateur physique de l’équipe. Chacun a aussi un GPS qui permet au staff de vérifier toutes les données de nos séances. On nous fait également parvenir une vidéo avec tous les exercices que nous devons faire. Tout est vraiment bien organisé.

La motivation est-elle parfois difficile à trouver?

Ce qui est difficile, psychologiquement, c’est uniquement de ne pas savoir quand la saison reprendra. Sinon, mon envie de jouer et de tout faire pour rester compétitif fait que je n’ai aucun problème pour me lever chaque matin vers six heures pour effectuer une première séance, puis d’en faire une autre en début de soirée, soit à des moments où il fait moins chaud (ndlr: le thermomètre indique déjà près de 30degrés).

À 34 ans, votre plaisir est donc intact?

Oh oui! En décembre et janvier, j’avais d’ailleurs pris un coach personnel pour me préparer du mieux possible. Et aujourd’hui, j’ai un peu l’impression de tout devoir recommencer de zéro après deux matches de championnat seulement. Et ce qui me manque le plus, c’est le ballon et les contacts quotidiens avec mes coéquipiers et le staff.

Craignez-vous une saison blanche?

Pas pour le moment même si l’on n’est sûr de rien et que la situation évolue constamment. L’avantage ici, c’est que le championnat se déroule sur l’année civile et que nous sommes donc tous sous contrat jusqu’au 31 décembre. Cela nous laisse encore une bonne marge pour finir la saison. Tout cela me laisse un peu de temps pour penser à l’avenir.

C’est-à-dire?

Il y a quelques jours seulement, j’ai pris des contacts avec l’Italie pour y commencer des cours d’entraîneur. Alors qu’en Suisse il est impératif d’être sur place, l’Italie va peut-être offrir aux futurs candidats la possibilité de suivre ces cours à distance et en ligne. Comme il m’est bien sûr impossible de me déplacer, je pense choisir cette seconde option.

Cette saison sera-t-elle la dernière pour vous?

Non, car je pense être en mesure de jouer encore un ou deux ans à un bon niveau. Je fais d’ailleurs tout pour rester à la hauteur des attentes de ceux qui m’offrent un contrat. Mais commencer à envisager une reconversion à mon âge me semble être une démarche logique.

Pensez-vous rester à Dallas ou revenir terminer votre carrière en Europe?

Je suis ouvert à tout. Mais je dois avouer que je me plais aux États-Unis et l’idée de peut-être y prolonger un peu mon séjour est séduisante. Mais, comme je l’ai dit, il faut d’abord mériter sur le terrain une éventuelle prolongation ou un contrat avec une autre organisation.

Cette saison pourrait biense terminer à huis clos aux États-Unis aussi. Cette perspective vous dérange-t-elle?

Bien sûr, mais si les circonstances l’imposent, ce sera toujours beaucoup mieux que de ne pas jouer du tout. Personnellement, j’ai vécu cette expérience en Turquie avec Fenerbahçe et les sensations étaient à la fois très spéciales et plutôt désagréables.

Avec le FC Dallas, quels seraient les objectifs cette saison?

Nous avons un propriétaire très ambitieux qui vient de gagner le titre en NFL avec les Chiefs de Kansas City. Son idée fixe est de réussir le même exploit avec Dallas. Et je crois sincèrement que cette hypothèse n’est pas utopique même si la MLS est très équilibrée. L’an passé, nous avions échoué d’extrême justesse au 1er tour des play-off en encaissant un but dans les arrêts de jeu sur le terrain de Seattle (3-4), futur vainqueur. Preuve que nous ne sommes pas si loin des meilleurs.

Quel genre d’équipe est Dallas?

Depuis l’an dernier, elle a été rajeunie et compte plusieurs éléments prometteurs qui font partie de la sélection nationale américaine. Et nous sommes quelques plus anciens à les encadrer. Le système des play-off a aussi changé avec des rencontres qui se jouent désormais sur un seul match et non plus en aller-retour, comme jusqu’en 2018. Cette année, notre premier objectif consistera donc à terminer la saison régulière à une meilleure place que l’an passé (7e). Pour avoir l’avantage du terrain.

Dallas est votre 13e club professionnel. Bouger autant a-t-il été un choix délibéré ou auriez-vous préféré faire la plus grande partie de votre carrière dans un même très bon club européen?

Treize, vraiment? Sincèrement je ne pensais pas qu’il y a eu autant. En ce qui me concerne, ma priorité a toujours été de jouer. Parce que mon plaisir est de me retrouver sur le terrain le plus souvent possible et aussi parce que cela me permettait de rester compétitif pour l’équipe de Suisse. Mais bon, je suis quand même resté quatre ans et demi à la Sampdoria et trois au FC Sion.

Un petit regret quand même?

Peut-être celui de ne pas avoir eu ma chance à la Juventus. Lorsque j’y suis arrivé, en 2011, le coach qui m’avait voulu (ndlr: Luigi Del Neri) avait été viré entre-temps. Et son successeur, Antonio Conte, ne comptait pas sur moi. Mais c’est vraiment un détail et lorsque je regarde en arrière, je peux affirmer que je suis plutôt fier de mon parcours.