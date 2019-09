Granit Xhaka: «À nous de trouver les solutions»

Granit Xhaka, vous êtes le capitaine de l’équipe et il manque deux éléments d’expérience pour ce match important à Dublin, Shaqiri et Lichtsteiner: confiant malgré tout?

Oui, aucune raison de ne pas être confiant. Personnellement, je me sens bien, cette sélection a beaucoup de qualités. Bien sûr, Shaqiri et Lichtsteiner ne sont pas là. cela veut seulement dire que nous devrons tous répondre présent. Nous sommes prêts.

Vous connaissez plusieurs Irlandais qui évoluent en Premier League. À quoi vous attendez-vous?

L’Eire est une équipe physiquement forte, qui peut jouer très vite. Nous devrons être attentifs dès le début. Ensuite, face à ce défi physique, à nous de trouver les solutions.

La fin de match désastreuse contre le Danemark, avec trois buts encaissés après la 83e minute alors que la Suisse menait 3-0, est-elle encore dans vos têtes?

Nous avons regardé ce qui s’est passé ensemble. Évidemment, ce n’était pas exactement un bon épilogue. Maintenant c’est derrière, nous sommes concentrés sur les Irlandais.