Étoile Carouge courtisé par un homme d’affaires émirati

À Carouge comme ailleurs, l’argent est le nerf de la guerre. Surtout depuis un mois et demi, commerçants et entreprises préférant économiser leurs deniers face à la crise plutôt que sponsoriser un club de football. «Cet hiver, trois partenaires s’étaient engagés pour nous aider si on parvenait à rester dans les cinq premiers. En quelque sorte, notre part du contrat est remplie, mais on n’a plus reçu de nouvelles… Et dans un sens, c’est assez compréhensible», lance Michael Palma, président d’Étoile Carouge depuis deux ans et initialement destiné à quitter son poste durant le printemps, parce qu’il était «trop seul pour tenir la baraque financièrement».

Une réalité tout sauf nouvelle et à laquelle bien d’autres clubs de Promotion League sont confrontés. Pour reprendre les rênes des Stelliens? Deux groupes, qui n’en forment désormais plus qu’un, s’étaient profilés, avec à leur tête d’anciennes figures bien connues de la Fontenette. Olivier Doglia, Simon Pidancet et Claudio Morelli en tête. Des hommes qui se présentent avec des garanties, qui jouissent d’une belle aura, mais qui n’échapperont pas à la loi impitoyable du marché.

C’est dans ce contexte qu’a débarqué un facteur X. Son nom: Salem Baobaid, propriétaire de Gameplan Sports Group, une agence de gestion pour des athlètes professionnels et des événements sportifs basée à Abu Dhabi. L’homme ne manque pas de moyens financiers, ce que tend à confirmer le sourire de Michael Palma lorsqu’on lui demande quelles possibilités cet investisseur pourrait offrir à Carouge dans le futur. Son idée? Épauler Michael Palma, qui resterait selon ce scénario président, à la tête du navire carougeois. «Je me devais de proposer un plan B viable aux gens du club, au cas où la proposition du groupe représenté par Olivier Doglia ne les satisfait pas», pose le boss stellien.

Un apport d’un million

Le plan initial prévoit un apport d’un million de francs pour la première saison. Un montant qui doit être réévalué – comprenez à la hausse – chaque année. Une somme forcément intéressante, qui n’a cependant pas de quoi détonner à ce niveau. «Surtout qu’il est question d’une enveloppe globale, donc pas uniquement réservée à la première équipe, détaille Michael Palma. Deux projets me tiennent toujours à cœur: le développement de notre section féminine et celui du foot handicap. Je veux qu’on s’y investisse, en temps et en argent.»

Une manière, aussi, de donner une certaine crédibilité à un partenaire qui se dit prêt à s’engager sur le long terme, après avoir cherché un club dans lequel investir en Angleterre, au Portugal, en Norvège et en Suisse alémanique. Ce qui a fait pencher la balance pour Carouge? «Le challenge sportif à accomplir, la solide structuration du club et le charme de l’endroit, répond Salem Baobaid. Le club et ses fans méritent davantage.»

De l’argent, oui. Mais pas investi n’importe comment, visiblement. «Salem (ndlr: les deux hommes se connaissent du milieu bancaire) m’a proposé l’idée d’acheter un car aux couleurs du club pour la première équipe, reprend le président actuel. J’ai immédiatement jugé nécessaire de recadrer les discussions: ce n’est pas ce jeu-là qu’on doit jouer. Si on part comme ça, on fait fausse route. Un nouveau car, c’est notre dernière priorité.»

Bien avant ça, il y aurait une promotion à obtenir. Avec le tandem Palma - Baobaid, ce dernier occuperait le poste de vice-président, la Challenge League deviendrait un objectif à très court terme. «On ne veut pas seulement monter en deuxième division, mais y être concurrentiels dans les deux ans», assure l’ancien agent de joueurs émirati. Selon Michael Palma, plusieurs footballeurs suisses de bon niveau seraient déjà pistés en vue de la saison prochaine.

Le club va voter

Genève pourrait ainsi profiter de la présence d’un deuxième club au sein de la Swiss Football League. De quoi nourrir à terme certaines velléités de faire de l’ombre au Servette FC, équipe phare et historique du canton? «Je ne pense pas, non, glisse Michael Palma. On possède un partenariat qui fonctionne bien avec Servette, notre place se trouve plutôt juste en dessous d’eux qu’au même niveau. Maintenant, avec un élargissement de la Super League…» Salem Baobaid, lui, dit vouloir se concentrer sur le club et faire abstraction du reste.

Reste à savoir désormais si Étoile Carouge acceptera, d’une part, de placer sa confiance en un président qui a largement su répondre aux attentes sportives et financières ces derniers mois, mais qui n’a malgré tout pas toujours fait l’unanimité. Et d’autre part, s’il entend saisir l’opportunité peu commune proposée par un Émirati, qui a potentiellement les moyens de propulser le club dans une autre dimension. Sachant que l’un ne peut aller avec l’autre. L’assemblée générale et les votes qui décideront de l’avenir des Stelliens auront lieu par correspondance et devraient se dérouler d’ici à deux semaines.