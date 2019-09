En Irlande, il faut ratisser large

Comme la Suisse, l'immense majorité des Irlandais doit s'expatrier pour bien, voire très bien vivre de leur métier. Vladimir Petkovic n'a convoqué que quatre joueurs de Super League (Omlin, Cömert, Widmer, Fassnacht) et ils sont tous bien loin d'être des titulaires en puissance. En Irlande, c'est encore moins, puisque seul le milieu de terrain Jack Byrne évolue au pays.

L'actuel joueur des Shamrock Rovers, né à Dublin, est dans le groupe de Mick McCarthy pour cette semaine internationale, mais n'a encore jamais porté le maillot des «A». À 23 ans, Byrne n'est pas ce que l'on peut appeler un «clubiste», lui qui a déjà transité par sept clubs (Oldham, Cambuur, Manchester City, Kilmarnock, Wigan, Blackburn et donc Shamrock) et quatre pays.

Il faut dire que le championnat local est à peine professionnel. La semaine dernière, la partie entre les Rovers de Byrne et les Bohemians – le vrai derby de la capitale irlandaise – a attiré 7021 spectateurs, ce qui était un record pour la «SSE Airtricity League». Et quand on voit les infrastructures locales (ci-contre les photos du Dalymount Park, où évoluent les Bohemians), ça fleure bon le football qu'on aime.

Les Irlandais se passionnent davantage pour le Celtic Glasgow ou encore Liverpool, quand il s'agit de football. Autrement, le rugby et les sports gaéliques font bien davantage recette. Ils étaient... 85 000 à Croke Park dimanche dernier pour y suivre la finale de football gaélique entre Kerry et Dublin. Celle-ci devra d'ailleurs être rejouée la semaine prochaine, après s'être terminée sur un match nul (1-16 à 1-16). S'il y a du bruit dans le pub de votre ville ce jour-là, vous saurez pourquoi.

Le sélectionneur Mick McCarthy doit donc ratisser large pour réussir à monter une formation crédible. En Irlande, on est surtout inquiet à propos du poste d'avant-centre et c'est le vétéran David McGoldrick (Shefflied United, 6 sélections et aucun but) qui va s'y coller face à Fabian Schär, Manuel Akanji et compagnie.

«Il est au sommet de son art, a assuré le coach en conférence de presse d'avant-match. Il avait été excellent contre Gibraltar et il a marqué ce week-end en Premier League (ndlr: le 2-2 contre Chelsea, un but finalement attribué à Kurt Zouma, contre son camp) et il a passé la semaine à avoir le sourire aux lèvres. C'est un bon gars, qui se sent bien dans sa peau.» À la défense suisse de le sortir de sa zone de confort.