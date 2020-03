Le coronavirus a raison du foot d’élite, qui se met en pause en croisant les doigts

Il pleut sur la banlieue de Berne comme sur le sport suisse. Vilain crachin, mauvais venin. Le matin, c’est à Ittigen que le sort du hockey suisse s’est joué. Dans l’après-midi, c’est à l’Holiday Inn Westside que le couperet est pareillement tombé pour le football. L’hôtel a beau dresser sa modernité comme une promesse, il était ce lundi matin ce lieu bizarre où le football suisse a décidé de son avenir sans vraiment savoir encore de quoi il sera fait, coronavirus oblige.

C’est donc ici que les vingt clubs de la Swiss Football League (Super League et Challenge League) ont mis le cap sur le vestiaire pour un moment. Il n’y aura plus de match de foot avant le week-end des 21 et 22 mars au mieux dans les deux ligues phares. On pourrait même repousser la reprise des activités à début avril le cas échéant.

Les représentants des clubs de Super League et Challenge League sont arrivés vers midi. Le temps pour certains de croquer un morceau avant le grand oral. Tous n’avaient pas les mêmes priorités économiques ou sportives. La décision prise par le Conseil fédéral vendredi a pris tout le monde de court. Après une journée reportée, il fallait savoir comment s’organiser pour la suite. Attendre le 15 mars sans jouer, en espérant une levée de la mesure qui frappe toute réunion privée ou publique de plus de 1000 personnes et multiplier les semaines anglaises ensuite pour rattraper le temps perdu? Attendre le 15 mars pour jouer ensuite à huis clos s’il le faut? Patienter jusqu’en avril, puisqu’il y aura une pause internationale du 23 au 31 mars? Évoquer aussi l’annulation de la saison en pesant les conséquences: quid de Lausanne et du barragiste de Challenge League qui pensent à la promotion?

Bien sûr, chacun a réfléchi et s’est positionné lors de cette réunion qui s’est tenue à huis clos. Dans cet huis clos-là, personne n’avait les mains sales, l’enfer c’est les autres, on le sait plus que jamais, alors on se lave les pognes et on ne se salue plus que de loin, comme le montre ostensiblement le chef de la sécurité, refusant le bras tendu par habitude, tout en rappelant les règles d’hygiène préconisées.

La séance a commencé à 14 heures. Une heure et demie après, tout était dit. Enfin, pas tout à fait. La seule certitude: «Une grosse majorité des clubs ne voulait pas reprendre dès maintenant en jouant à huis clos», explique Jean-François Collet, propriétaire de Neuchâtel Xamax.

Le Servette FC, fataliste, voulait regarder la réalité en face. Son directeur général le relevait: «Jouer, même à huis clos, c’est mieux que rien, si cela peut sauver le championnat, lançait Constantin Georges. Cette situation ne réjouit personne.»

Il faudra être «flexible»

C’est vrai. Un peu plus tard, lors de la conférence de presse officielle de la SFL et de son directeur, Claudius Schäfer, pas plus de précisions. Si ce n’est que plusieurs scénarios sont envisagés; que les clubs, les stades, les joueurs, les supporters, bref, toute la famille du foot devra être «flexible», puisqu’il s’agirait possiblement (reprise en avril) de rattraper cinq journées (quatre de championnat, une de Coupe).

Pour les cas particuliers, il est encore trop tôt. La Ligue pourrait-elle contraindre les clubs à jouer à huis clos si c’était nécessaire? «Nous n’allons pas obliger les clubs à ça sans une majorité votée par les représentants», précise Claudius Schäfer. Le fait qu’en Italie, après une brève pause, on joue au foot? Qu’en France une mesure prise ne concerne que les manifestations de plus de 5000 personnes dans un lieu confiné, le foot avec ses stades ouverts étant épargnés? Qu’en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, on joue normalement au foot? «Oui, je vois bien que les autres championnats jouent, souffle Schäfer. Le Conseil fédéral a ses raisons, ce n’est pas à moi de juger. Mais nous avons la volonté, notamment avec le hockey, de rester en contact avec les autorités politiques fédérales.»

En fait, tout le monde croise les doigts. D’abord pour que l’épidémie soit contenue et jugulée rapidement, c’est bien le plus important, par-delà le cas du foot. Mais aussi pour que les mesures prises vendredi soient alors levées, ou assouplies. Parce que si elles devaient durer, ou si une équipe, ou deux ou trois, voyait un ou deux ou trois de ses joueurs infectés par le coronavirus, impliquant une quarantaine de toute l’équipe, ce serait sans doute le clap de fin du championnat. «Je ne vois pas une autre décision que l’annulation de la saison dans ce cas de figure», soupirait un dirigeant en quittant Berne.