Chappot n’a jamais forcé le destin, le voilà gardien d’Étoile Carouge

Le foot régional a du talent. La main courante n’inhibe pas les qualités. Et il n’est jamais trop tard pour franchir un palier. Damien Chappot en est un admirable exemple. Lui n’a jamais connu l’élite. Servette? Aucun soupçon d’intérêt pour celui qui plongeait devant les cages des Cherpines, à Plan-les-Ouates. Étoile Carouge? Un essai non concluant en M16, rien de plus. Tant pis. Aujourd’hui, ceux qui occupaient sa place à l’époque ne sont plus là, alors que lui garde les buts du club stellien, actuel troisième de Promotion League, à seulement 21 ans.

Humilité et écoute

C’est probablement le 16 août dernier que le déclic est intervenu. Lorsque Carouge a reçu Young Boys en Coupe de Suisse. La défaite 1-0 est rageante, mais la prestation du portier est saluée de tous. Lui qui n’est alors que la doublure de Lécureux. «Ce match m’a apporté plus de confiance, sourit-il encore. Surtout, il a été un tremplin et m’a donné l’opportunité de jouer en Promotion League.» Depuis, il est titulaire, Carouge performe et cela tient un peu de l’inespéré.

Pourtant, l’histoire de Damien Chappot n’est pas cabossée. L’humilité du garçon n’a d’égale que son parcours. Celui d’un gamin des Palettes que l’on a mis au football et au judo très tôt pour qu’il puisse se dépenser. Il a passé huit ans sur les tatamis, mais il préférait enfiler des gants devant les poteaux. Pas une anicroche, pas une tentative de forcer le destin. Quinze saisons à «PLO», de l’école de foot à la 1re équipe, alors qu’il a l’âge d’un junior A. Quelques bancs en 2e ligue interrégionale, mais surtout une place de titulaire en 2e ligue, à même pas 19 ans. «Il avait déjà plein de qualités, en étant très à l’écoute et avec une envie de progresser, explique José Brea, son entraîneur d’alors. Cette simplicité, cette soif d’apprendre se voyait déjà.» On comprend alors qu’il ait été repéré par le second club du canton.

«Un monde d’écart»

Même pas. Damien Chappot n’avait toujours rien du prodige à ne pas rater. Du moins, c’est ce qu’il laisse transparaître. Salvatore Piscitelli, entraîneur des gardiens d’Étoile Carouge, relativise: «J’avais vu son potentiel depuis longtemps, mais il n’avait jamais vraiment voulu faire le saut.» Jusqu’à l’été 2018. «En fait, je voulais quitter Plan-les-Ouates, où l’ambiance était lourde avec les querelles de comité, explique le dernier rempart carougeois. Je voulais découvrir autre chose, aller dans un club de 2e ligue inter. J’ai demandé l’avis de «Pisc», lequel m’a proposé de venir à Carouge. Dans un premier temps, il s’agissait de jouer avec la 2e équipe.» Cela n’a jamais été le cas. Car Chappot a aussi eu un peu de chance: Jean-Michel Aeby a eu besoin de lui tout de suite pour l’équipe fanion, alors encore en 1re ligue, après la blessure du deuxième gardien désigné. Il n’en est plus sorti.

Cela ne se fait pas sans écueil. «J’ai dû me mettre à niveau, m’intégrer tout de suite, car les joueurs ont de l’attente envers toi. Cela va plus vite. Il y avait un monde d’écart avec la 2e ligue.» Surtout, lui n’a pas une formation de l’élite, contrairement à quasi tous ses coéquipiers et notamment Léo Lécureux. Les deux portiers n’ont que leur année de naissance comme point commun. Leurs parcours sont très différents: quand Chappot n’a connu que Plan-les-Ouates, Lécureux a tout fait à Servette et a porté le maillot de l’équipe de Suisse en juniors. «Je n’avais pas de complexe par rapport à lui, assure Chappot. Même si je sentais au début qu’il avait techniquement quelque chose que je n’avais pas. Mais on s’entend superbien.»

«Depuis qu’il est arrivé à Carouge, Damien a beaucoup progressé, développe Piscitelli. Il est toujours demandeur. Il a désormais une bonne technique, il est fort sur sa ligne, explosif et prend de la place dans ses cinq mètres. S’il peut aller encore plus haut? Oui, mais il faut y aller étape par étape. Et après, cela dépend beaucoup du mental.»

Un nouvel amour

Damien Chappot s’imagine bien toucher au football professionnel, mais sans prétention. En attendant, il se plaît à se voir un avenir comme éducateur de la petite enfance, dont il vient de commencer la formation. «Je suis tombé amoureux de ce métier», admet-il. La simplicité, toujours.