Challandes «décortique» le Messi du Kosovo

Chaque saison de Super League permet l’éclosion de talents parfois inattendus, de nouveaux visages, de sensationnelles trouvailles. Après le Valaisan Bastien Toma, qui avait éclaté voici une année sous le maillot du FC Sion, le championnat a découvert cet automne Edon Zhegrova, la nouvelle pépite du FC Bâle qui, du haut de ses 20 ans, désarçonne les défenses du pays et ensorcelle les foules autant par sa vitesse que par sa technique en mouvement, balle au pied.

Présenté très vite comme le Messi du Kosovo, le jeune homme s’autorise toutes les audaces, séduit par les risques que comporte son jeu. «C’est le genre de joueurs qu’on aime bien parce qu’ils assurent le spectacle et font se lever les spectateurs», observe Bernard Challandes.

Le sélectionneur neuchâtelois du Kosovo a été l’un des premiers à lui faire confiance. «Dès les premiers entraînements (ndlr: à l’occasion d’un stage en France conclu par deux matches amicaux en 2018), j’ai senti qu’il était exceptionnel. Il était déjà comme il est aujourd’hui, avec une immense créativité. C’est un pur gaucher qui joue à droite et aime rentrer pour frapper. Il est imprévisible, c’est ce qui le rend dangereux.»

Magicien du dribble

Né à Herford, en Allemagne, Zhegrova, qui possède également des racines albanaises, a ensuite grandi au Kosovo, où son talent ne passe pas inaperçu. Très vite, son nom figure dans le calepin des recruteurs du PSG, de Barcelone et de l’AC Milan en tant que virtuose du ballon. «Il a appris à jouer dans la rue, reprend Challandes. Et dans la rue, que fait-on sinon dribbler…»

C’est pourtant en Belgique, à Saint-Trond, qu’il tente d’abord sa chance à l’étranger, avant de poursuivre à partir de l’été 2017 sa jeune carrière sous le maillot de Genk. En manque de temps de jeu – qu’il a le sentiment de devoir mendier avec sept apparitions (et 310 minutes) en Jupiler Pro League lors de la première partie de la saison 2018-2019 –, il fait alors le forcing pour rebondir à Bâle, où Marcel Koller, son nouveau coach, commence par lui marchander aussi sa confiance. Avant d’assister à l’avènement de son magicien du dribble.

«Il en rajoute un peu»

«Le problème d’Edon, estime Challandes, c’est peut-être de vouloir trop en faire, tellement il éprouve le besoin de devoir chaque fois prouver sa valeur. Souvent, il en rajoute un peu, même à l’entraînement. Je lui ai gentiment soufflé qu’il pouvait s’abstenir de faire des petits ponts aux anciens à Bâle…»

Affichant l’aisance des Nos 10 d’antan, Zhegrova en a aussi l’élégance et la joyeuse insouciance. «Il est amoureux du ballon et le ballon est amoureux de lui. Sur un terrain, il a besoin de liberté pour s’exprimer. On ne demande pas à Messi d’aller presser. Avec lui, c’est un peu pareil…»

Alors qu’il compte déjà 15 sélections (2 buts) avec le Kosovo, Zhegrova était devenu décisif dans les derniers matches avec Bâle avant la pause hivernale. À l’image du festival qu’il avait proposé – et réussi – contre Young Boys (3-0). «Je veux devenir le prochain grand joueur du FCB», nous avait-il confié ce jour-là. Il est bien parti pour remporter son défi.

Bâle devrait activer l’option d’achat

Lorsque Zhegrova a débarqué à Bâle en février 2019 en provenance de Belgique, personne, en Suisse, n’y a prêté attention. Parce que très peu connaissaient son parcours, celui d’un jeune homme surdoué mais encore instable, réputé pour ses coups d’éclat. Moins d’une année plus tard, il en va tout autrement.

Après avoir d’abord très peu joué durant le printemps passé, celui qui avait effectué ses débuts helvétiques contre Ne/Xamax a abandonné son rôle de joker pour se glisser dans celui de titulaire. Par ses audaces et le pouvoir magnétique qu’il exerce sur le ballon, le No 30 du FCB s’est imposé comme la coqueluche de Saint-Jacques et le cauchemar des défenseurs adverses.

Leur nouveau joyau étant arrivé sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat, les dirigeants rhénans devraient activer sous peu une clause estimée à 3,5 millions de francs. Jugée excessive avant le coup d’envoi du championnat, cette somme est aujourd’hui considérée comme bon marché. Pour le FC Bâle, c’est aussi l’assurance de réaliser, le moment venu, une substantielle plus-value avec un joueur en passe de mettre la Super League à ses pieds.