Ce n’est pas encore l’Euro 2020 mais cela en a déjà le parfum

Parce qu’elle sait ses bonheurs fragiles, la Suisse ne s’est pas emballée. Il lui fallait cette victoire pour s’installer à nouveau et solidement sur les rails de l’Euro 2020: c’est fait. Elle a battu l’Irlande, malgré quelques petites frayeurs, elle a fait ce qu’elle devait, répondant sans doute à sa manière à cette fronde de scepticisme qui a soufflé après la défaite de samedi à Copenhague. Vladimir Petkovic peut garder la tête haute, il n’a d’ailleurs jamais songé à la baisser. Il sait aussi que pour voir la Suisse officiellement qualifiée pour l’Euro 2020, il faudra encore battre la Géorgie le 15 novembre à Saint-Gall et peut-être aussi, même si cela à tout de la formalité, Gibraltar le 18.

Asseoir ses choix

C’est avec infiniment plus de sérénité que la Suisse boucle donc sa semaine internationale, qui avait commencé par une défaite injuste face au Danemark. Dans un mois, pour les deux derniers rendez-vous qui devraient lui permettre de valider sa participation à l’Euro 2020, les Suisses resteront concentrés pour prendre pareillement la mesure de la Géorgie, sans sous-estimer un adversaire sûrement sérieux, mais qui ne doit pas pouvoir mettre le moindre bâton dans les roues d’une équipe qui a désormais l’habitude des grands tournois.

Par-delà les petits écueils dont les hommes de Petkovic ont été coupables durant ces qualifications, il y a surtout eu une forme d’esprit de groupe qui s’est mobilisé pour ce match à Genève. Faire corps, sans renier ses principes de jeu. C’est par exemple pour Petkovic reconduire le même onze de base et dans le même système (3-4-3), histoire d’asseoir ses choix comme étant les bons. Histoire de dire aux joueurs qu’ils ne méritaient pas leur malheur danois et qu’ils allaient connaître le bonheur contre l’Irlande.

Symboliquement, tout est parti d’une forme de rage, celle de Manuel Akanji. Cette Suisse qui veut toujours prendre ses responsabilités et la direction des opérations n’hésite pas prendre des risques. Face à la défense de fer de cette Irlande qui n’avait encaissé que deux buts dans ces éliminatoires, il fallait forcer le verrou. Tactiquement, la volonté de surnombre au milieu, dans l’axe, a été construite autour des montées de l’un des trois défenseurs centraux. Ceux-ci étant couverts par Xhaka, toujours attentif pour rester en retrait à ce moment. Schär s’y est essayé, Elvedi aussi, plus sur la droite, mais c’est la percussion d’Akanji qui a déstabilisé la défense irlandaise à la 16e minute.

Une action en deux temps, avec un premier ballon perdu mais aussitôt récupéré de la tête: une déviation plus tard de Mehmedi et Seferovic ajustait le petit filet de Randolph. Le plus dur était fait, de la plus belle des manières, comme s’il fallait faire fi des conditions de jeu, de cette pelouse boueuse et impropre, de ces trombes d’eau tombées sur Genève toute la journée. La pluie avait cessé vers 19 heures, mais à ces circonstances «irlandaises», il fallait opposer une bonne dose d’abnégation.

Briser le signe indien

C’est en s’affranchissant de tous ces détails que les Suisses ont longtemps pris la mesure de ces modestes Irlandais aux cœurs gros. C’est en continuant à jouer, à relancer au pied depuis derrière, que la volonté de possession est restée la priorité, comme si rien ne devait faire dévier cette Suisse de sa philosophie. Alors quand Mehmedi est sorti blessé à la 28e minute, c’est le jeune Edimilson qui a pris le relais. Préparer l’avenir, c’est faire confiance. Bien sûr, il y a eu ces longues minutes entre la 55e et la 70e, avec une pression irlandaise qui a fait penser au pire. Il y a eu ce penalty manqué de Rodriguez aussi, pour rajouter à la tension avant ces fameuses dix dernières minutes qui sont devenues si fébriles pour la Suisse.

Mais comme pour briser le signe indien, c’est la Suisse qui a marqué cette fois. Dans les arrêts de jeu. Grâce à Edimilson. Tout un symbole, là aussi. Le plus dur est fait, il faudra confirmer tout cela en novembre, parce que personne ne veut songer à une improbable catastrophe. En attendant, ce succès et ceux à venir calmeront ces tourments mi-réels mi-fantasmés qui rôdaient autour d’une belle équipe.