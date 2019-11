«Une bière si on passe? Pas seulement une!»

C’est le mot d’ordre depuis que la Suisse a fait le gros du travail vendredi dernier, en battant la Géorgie. Surtout, ne pas se croire qualifié avant l’heure, avant d’avoir au moins pris un point ou trois contre l’une des plus faibles sélections du monde. «Le plus important, ce sera de faire le travail et de se qualifier, a confirmé Yann Sommer, avant de fouler le pré synthétique du Victoria Stadium. C’est égal contre qui on joue, on est également motivés et on s’est bien préparés pour ça.»

«J’étais un peu amer après le match contre la Géorgie, a enchaîné l’ange-gardien des Suisses, qui a sauvé les meubles à quelques reprises. On doit aussi se montrer critiques quand on gagne! Il n’y a plus guère de matches faciles et si ils avaient été plus efficaces… Mais le plus important, c’était de prendre des points, comme lundi. Et si on gagne, on sera sûrs d’être à l’Euro et on peut aussi disputer encore la première place de cette poule D.»

Pour la première fois depuis juin 2017 et une victoire aux Iles Féroé (0-2), le portier du Borussia Mönchengladbach défendra sa cage sur une pelouse en synthétique. «Je ne suis pas un spécialiste de cette surface, a-t-il lâché avec le sourire. C’est autre chose, notamment au niveau des rebonds. Mais j’ai l’entraînement de ce dimanche pour voir tout ça et je pense que ça peut même être un avantage pour une équipe technique comme la nôtre.»

Les Helvètes n’ont pas tellement eu le temps de profiter de leur victoire in extremis mais si importante contre les Géorgiens, vendredi dernier. Ils pourraient bien se venger lundi, si la qualification pour le prochain championnat d’Europe qui se disputer dans douze villes différentes est entérinée. «Faisons d’abord un bon match et on verra après», a-t-il glissé. Une petite bière si l’Euro est assuré? «Pas seulement une!»

Robin Carrel, Gibraltar