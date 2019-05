Bayern, «le mètre-étalon de Bundesliga», réussit le doublé

En remportant samedi à Berlin pour la 19e fois de son histoire, la Coupe d'Allemagne contre Leipzig (3-0), le Bayern Munich s'est offert un doublé national qui illumine une saison difficile, tant sur le plan sportif que sur celui de l'ambiance en interne.

Robert Lewandowski a marqué deux fois (29e et 85e) pour devenir le seul recordman du nombre de buts en finale de Coupe d'Allemagne, avec six réalisations, devant les légendaires Gerd Müller et Uwe Seeler (4). C'est Kingsley Coman a inscrit le deuxième but (78e).

Qu'il fait du bien ce deuxième trophée, une semaine après le «Schale» du championnat! Du bien au club, qui a vu sa suprématie bousculée cette saison. Du bien à l'équipe, vivement critiquée cet hiver. Et du bien à Niko Kovac, qui a senti son siège d'entraîneur vaciller sous lui pendant des mois, et jusqu'à ces derniers jours.

Car le Croate, depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Francfort, n'a pas marché sur un tapis de roses. Après un bon début de saison, l'équipe a soudain connu un trou d'air à l'automne, et s'est retrouvée... à 9 points du Borussia Dortmund en championnat, avant même la fin des matches allers.

C'est l'époque où les experts ont commencé à chercher le nom du successeur de Kovac, dont la place ne tenait plus qu'à un fil.

La dernière de «Robbéry»

Mais ce battant a remis le navire dans le sens du vent, et l'on a cru qu'il avait sauvé sa tête. Jusqu'à l'élimination par Liverpool en 8e de finale de Ligue des champions, avec un humiliant 3-1 à domicile! Les spéculations sont alors reparties de plus belle et n'ont plus jamais cessé, d'autant que Munich a attendu la dernière journée pour s'assurer son titre de champion, ce qui n'était jamais arrivé lors de ses six titres consécutifs précédents.

Pour cette finale, Kovac avait récupéré son gardien Manuel Neuer, blessé depuis mi-avril. Et comme prévu, le duo Robben-Ribéry était sur le banc, piaffant de jouer une dernière fois en jeu avant de quitter le club bardés de trophées, après respectivement 10 et 12 saisons en Bavière. Robben est entré à la 73e minute et Ribéry une fois le 3-0 acquis, les fans l'ayant réclamé à grands cris pendant plusieurs minutes.

«Ce sera un match au couteau», avait prédit Kovac avant la finale. Les premières minutes lui ont donné raison. Avec un pressing très haut, Leipzig a tenté d'empêcher Munich de jouer. Et les Saxons se sont procurés la première occasion, une tête de Poulsen détournée sur la barre par Neuer, dans un réflexe de grande classe.

Leipzig aux dents longues

Mais on sait en Allemagne qu'il ne faut jamais laisser le moindre espace au Bayern. A la 29e, Kingsley Coman a lancé David Alaba en profondeur sur la gauche, l'Autrichien a centré pour Lewandowski, qui a tromplé Gulasci d'une tête plongeante dans l'angle. 1-0. En seconde période, Leipzig a pris des risques et la partie s'est débridée. Le match a alors tourné à l'avantage du Bayern.

Avec cette victoire, Kovac a évidemment conforté sa position. Et ajouté au passage une page à sa légende naissante de «spécialiste de la coupe». En trois ans de carrière en club, il a disputé trois fois la finale et l'a déjà remportée deux fois! Après avoir échoué avec Francfort contre Dortmund en 2017 (2-1), il avait privé le Bayern d'un doublé l'an dernier (3-1), quelques jours avant de venir prendre son poste en Bavière.

Pour Leipzig, ce n'est que partie remise. Les Saxons savaient que, sur le papier, ils étaient la moins bonne équipe, mais leurs ambitions vont bien au-delà d'une finale de coupe. Le projet du club est de devenir à terme le rival numéro un du Bayern en Allemagne. «Le Bayern va rester le mètre-étalon en Allemagne, mais nous allons essayer de réduire l'écart avec eux et avec Dortmund dans les prochaines années,» a promis l'entraîneur et directeur sportif du RB Ralf Rangnick. (nxp)