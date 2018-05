Zakaria: «J'ai bien grandi. J'ai franchi les étapes»

Il y a deux ans lors de l'Euro en France, il est resté scotché au bout du banc. «Sans m'échauffer une seule fois lors des quatre matches», glisse-t-il. Au mois de juin en Russie, Denis Zakaria n'imagine plus tenir le rôle du bon petit junior venu avant tout pour apprendre.

«Cette expérience de l'Euro 2016 m'a beaucoup apporté, reconnaît-il. Mais en deux ans, j'ai bien grandi. J'ai franchi les étapes les unes après les autres. Cette saison, j'ai obtenu un temps de jeu vraiment conséquent en Bundesliga. Mais je ne veux pas m'arrêter là.»

«Fier» de son parcours, le demi de 21 ans sait fort bien dans son for intérieur que son statut a changé en équipe nationale. L'automne dernier à Belfast, n'avait-il pas admirablement remplacé Valon Behrami lors du succès 1-0 devant l'Irlande du Nord. «Le fait de m'en être bien sorti ce soir-là ne m'a pas étonné, dit-il. J'avais prouvé que j'avais le niveau pour avoir gagné une place de titulaire au Borussia Mönchengladbach.»

Aujourd'hui, Denis Zakaria se profile comme le remplaçant no 1 de Valon Behrami dans ce rôle de demi défensif qui est également le sien dans son club. Or, personne ne sait si le Tessinois sera capable de livrer trois rencontres dans leur intégralité entre le 17 et le 27 juin. La même interrogation vaut également pour le capitaine Stephan Lichtsteiner. Vladimir Petkovic sera très certainement amené à ajuster son coaching pour ménager ses deux plus fidèles grognards.

Plein de respect envers les anciens et plein d'humilité aussi, Denis Zakaria ne revendique rien. «Je suis aux ordres du sélectionneur, glisse-t-il. Je ne me vois pas occuper une place particulière dans cette équipe.» Il aura toutefois sans doute l'occasion de marquer à nouveau les esprits ce dimanche à Villarreal face à l'Espagne pour le premier des deux tests de cette phase de préparation avant la Coupe du monde. «L'Espagne est du même acabit que le Brésil. Ce match s'annonce compliqué. Mais il faut passer par là pour progresser. Rencontrer les grandes équipes est aujourd'hui un impératif pour la Suisse.»

Comme son sélectionneur, il sait que la Suisse avait manqué de repères en octobre dernier le soir où il ne fallait pas perdre contre le Portugal à Lisbonne. Aller à Villarreal défier l'Espagne avant le premier match de la Coupe du monde face au Brésil le 17 juin à Rostov sur le Don lui en donnera de nouveaux. (si/nxp)