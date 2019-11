Yverdon Sport et Anthony Braizat se séparent

Anthony Braizat ne sera pas l'entraîneur qui emmènera Yverdon Sport en Challenge League. Arrivé au club il y a près de trois ans, l'ancien homme fort du Servette FC a été prié de s'en aller dimanche matin, au lendemain du match nul concédé face au Stade Nyonnais (1-1). Il restera comme le coach qui a permis à YS de retrouver la Promotion League, avant de terminer respectivement 3e et 2e des deux derniers exercices en troisième division.

«Ça a été un réel plaisir de travailler avec Anthony Braizat. Il a réalisé un job remarquable chez nous et je tiens à l'en remercier, lance le président, Mario Di Pietrantonio. J'ai toutefois le sentiment qu'on arrive à la fin d'un cycle et j'estime qu'on aura besoin de quelqu'un d'autre pour mener l'équipe en Challenge League, si bien sûr on y parvient à la fin de la saison.»

Alors que la première partie du championnat s'achève ce week-end (17 des 30 matches ont été disputés), Yverdon Sport compte sept longueurs d'avance sur Rapperswil, son dauphin, et n'a concédé qu'une seule défaite. «Je n'ai pas envie de devoir monter l'équipe qui pourrait défendre nos couleurs en Challenge League entre juin et juillet. Cette préparation commence maintenant. D'où la décision de se séparer d'Anthony», explique encore Mario Di Pietrantonio.

Le nom du successeur devrait être connu d'ici la fin de l'année. En attendant, ce sont Marc Vetroff et François Marque, les deux assistants, qui dirigeront le groupe durant le prochain mois, sachant que l'équipe continuera à s'entraîner et à disputer des matches amicaux.

Florian Vaney