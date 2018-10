YB tenu en échec dans un match fou

Le leader bernois a vécu un deuxième match sans victoire en championnat. Battu par Lucerne lors de la dernière journée, YB a sauvé un point à Zurich samedi soir (3-3). Les hommes de Gerardo Seoane sont revenus de loin, après avoir été menés 2-0, puis 3-1.

Hoarau eröffnet die Aufholjagd im Letzigrund. pic.twitter.com/1gMt2MQvyr — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 20 octobre 2018

Hoarau (2 goals) et Assalé (2 assists) ont été décisifs pour le champion de Suisse en titre sur le terrain de son dauphin. Les Young Boys joueront en Ligue des champions mardi soir déjà, en recevant Valence au Stade de Suisse (18h55).

Yessss!! Hoarau trifft zum 3:3 beim FCZ auf Vorarbeit von Assalé. pic.twitter.com/fPd0YRkObz — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 20 octobre 2018

Ce match engagé (10 cartons jaunes) a notamment été marqué par la blessure du gardien David von Ballmoos. Touché lors d'un choc impressionnant à la 20e minute, le portier bernois, commotionné, a été contraint de céder sa place.

Terrible choc à la 20e minute lors du duel au sommet de Super League Zurich-YB (3-3). Commotionné, le gardien David von Ballmoos a dû céder sa place et a été emmené à l'hôpital. Son état est rassurant, selon un communiqué. #football #RTSsport pic.twitter.com/admGYRAAHD — RTS Sport (@RTSsport) 20 octobre 2018

Thoune dauphin

Thoune a profité de ce match nul pour remonter au deuxième rang du classement. Les Bernois ont ramené les trois points de leur déplacement à Lucerne (2-0) samedi grâce à des buts de Sorgic (64e) et Salanovic (96e). Les Thounois ne comptent plus que 10 points de retard sur le leader et rival cantonal: YB. (nxp)