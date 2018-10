YB passe tout près de la victoire

Disposé dans son 4-4-2 habituel et si efficace, Young Boys est passé tout près de la victoire face à Valence lors de cette troisième journée de Champions League. Devant 31'120 spectateurs enthousiastes, le champion de Suisse a réalisé une deuxième mi-temps de grande qualité et peut toujours s’imaginer un avenir européen au printemps, même si la deuxième place du groupe (Manchester United reçoit la Juventus en soirée) semble hors de sa portée. Young Boys compte en effet un point après trois journées dans ce groupe de très grande qualité et doit se déplacer encore deux fois.

Jamais dépassés

La première période a été compliquée pour YB, mais moins que lors de la deuxième journée face à la Juventus (3-0). A Turin, les «Schwarzgelben» n’avaient eu aucune chance de régater et ce dès l’entame de match. Ce mardi, sur leur terrain synthétique, ils ont manqué d’idées pendant les quarante-cinq premières minutes, mais n’ont de loin pas été dépassés par leur adversaire.

Simplement, Valence était un cran au dessus en début de match, inscrivant logiquement le 0-1 grâce à une belle finition de Michy Batshuayi, bien servi par Carlos Soler (26e). Un avantage tout à fait mérité, qui aurait même pu être plus large avec un peu plus de réussite. YB n’était pas ridicule, mais pas tout à fait à la même hauteur que Geoffrey Kondogbia et ses coéquipiers.

Une réussite historique

Young Boys a alors élevé son niveau après la pause, se mettant d’un coup à dominer une équipe de Valence qui ne s’attendait sans doute pas à une telle transfiguration des hommes de Gerardo Seoane, qui a donc trouvé les mots juste dans le secret des vestiaires. Les Bernois, sans modifier leur dispositif tactique, ont soudainement joué plus haut et ils ont surtout mis énormément de rythme dans une partie jusqu’alors dominée par les Espagnols. Ceux-ci, privés de ballon, n’ont plus fait que subir et YB s’est créé un nombre impressionnant d’occasions. L’égalisation, très logique, est survenue dès la 55e grâce à un penalty obtenu par Djibril Sow en raison d'une faute de Daniel Parejo, nettement en retard. Le buteur en série Guillaume Hoarau a pu prendre Neto à contre-pied et inscrire le 1-1 (55e), réussissant du même coup le premier but de l’histoire d’YB en phase de poules de la Champions League.

Le champion de Suisse a alors poussé tant et plus, passant tout près d’inscrire le 2-1 à la 58e lorsque le tir croisé de Christian Fassnacht a été dévié en corner par Neto. Face à son kop, très bruyant ce soir, YB a cherché la victoire et a cru l’obtenir en plusieurs occasions. Valence, de son côté, ne montrait plus rien. La chance bernoise la plus nette est intervenue à la 87e lorsqu’une tête de Sékou Sanogo a trouvé le poteau des buts valencians. YB aurait largement pu empocher les trois points sur ce coup, mais aussi tout au long d'une deuxième presque parfaite. Dommage, très dommage même, mais les Bernois ont fait honneur au championnat de Suisse ce mardi.

BSC Young Boys – Valencia CF 1-1 (0-1)

Stade de Suisse, 31'120 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: M. Treimanis (Lettonie).

Buts: 26e Batshuayi 0-1, 55e Hoarau (pen) 1-1.

Avertissements: 8e Gabriel (jeu dur), 42e Mbabu (réclamation), 77e Soler (jeu dur).

Notes: YB sans von Ballmoos et Lotomba (blessés), ni Camara (suspendu). Valence sans Cherishev, Mina, Guedes (blessés) et Garay (ménagé). 87e, tête de Sanogo sur le poteau.

YB: Wölfli; Mbabu, Lauper, von Bergen, Benito; Sulejmani (73e Moumi), Sow, Sanogo, Fassnacht (85e Bertone); Assalé, Hoarau (79e Nsamé). Entraîneur: Gerardo Seoane

Valence: Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia (70e Coquelin), Torres (66e Gameiro); Rodrigo, Batshuayi. Entraîneur: Marcelino (nxp)