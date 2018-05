Xherdan Shaqiri n’a jamais été aussi fort qu’avant ce Mondial

À force de le porter en emblème d’une Suisse furieusement libérée de tout complexe, on en oublierait la réalité: Xherdan Shaqiri est sans doute l’un des plus talentueux joueurs de la sélection helvétique, il possède cette faculté rare de pouvoir décider de l’issue d’un match sur un geste génial, mais jusqu’à présent, il lui manque encore l’accomplissement décisif. À la façon de toute l’équipe de Suisse d’ailleurs. À l’image de cet exceptionnel ciseau contre la Pologne, le plus beau but de l’Euro 2016, mais qui n’aura servi à rien, l’épilogue douloureux des tirs au but reléguant cette volée au rang de l’anecdote, fût-elle inoubliable.

Paradoxe personnel

Les quarts de finale, cet horizon inaccessible depuis 1954, sont-ils pour toujours interdits aux Suisses? Ou alors le Shaqiri d’aujourd’hui saura-t-il éclairer le chemin jusqu’au bout? À Feusisberg, installé sur la terrasse qui surplombe le lac de Zurich, sourire en coin, il vit son paradoxe personnel sereinement. Il sort de la meilleure saison de sa carrière, 8 buts et 7 assists avec Stoke City, mais son club n’a pu éviter la relégation. «Disons que je sors effectivement d’une très bonne saison sur le plan personnel, souffle-t-il. Mais il y a cette relégation qui fait mal, il y a sans doute plusieurs facteurs pour l’expliquer, des erreurs ont sûrement été commises. Mais j’en suis là: content pour les performances individuelles, déçu pour Stoke.»

Cette saison, Shaqiri compte plus de 3000 minutes de temps de jeu, soit une moyenne de 80 minutes par rencontre: sur les 38 parties de Premier League, il a été titulaire 36 fois. «C’est éprouvant, d’autant plus qu’il n’y a pas de pause l’hiver, souligne-t-il. Mentalement, c’est exigeant aussi. Mais il y a un Mondial qui arrive et je ne pense qu’à cela. Je sais que je vais quitter Stoke pour un autre club (ndlr: Tottenham, Everton, voire l’Inter?), mais je ne m’inquiète pas. J’ai encore du temps, je ne suis pas pressé.»

L’équipe surprise?

Peut-être un Mondial où il aura brillé lui ouvrira-t-il d’autres portes. Justement: le rendez-vous russe comme réalisation, pour toute l’équipe helvétique? «On en a assez de ces compétitions qui s’arrêtent en huitièmes de finale, lance-t-il. Dans l’absolu, nous voulons aller le plus loin possible et surtout faire mieux que par le passé. Alors oui, si l’on veut faire mieux, c’est d’un quart de finale qu’il faut parler. Tout en restant humble. Nous ne sommes pas l’Allemagne ou le Brésil, qui ont eux pour mission de gagner le tournoi. Mais je suis persuadé d’une chose: la Suisse peut être l’équipe surprise du Mondial.»

De la parole aux actes, il y a d’abord un premier tour à négocier et un huitième de finale à franchir. Avec le Brésil comme premier adversaire, le 17 juin. «Oui, le Brésil, une équipe que j’ai toujours admirée, assure Shaqiri. C’est mon premier souvenir de Mondial, celui de 1998, avec la défaite 3-0 contre la France. J’en ai pleuré, surtout parce que mon idole Ronaldo avait perdu. Mais rassurez-vous: je ne vais pas verser une larme si les Brésiliens perdent le 17 juin…» L’éclat de rire a valeur d’avertissement. Xherdan Shaqiri est en forme et, au fond, il aime bien les responsabilités. «Je ne suis pas le seul concerné, tout le monde doit prendre ses responsabilités, précise-t-il. Mais oui, j’aime cette pression de devoir aider l’équipe. Nous avons maintenant grandi. Il y a eu ces deux huitièmes de finale perdus, en 2014 et en 2016, mais cela peut aussi nous aider. La Suisse a gagné en expérience, en confiance: nous avons cette assurance de pouvoir jouer sans peur contre les grosses équipes.»

Franchir un palier

La promesse est là, le potentiel aussi. La Suisse est comme Shaqiri: on l’annonce plus fort que jamais et c’est sûrement vrai. Mais il va falloir en faire la démonstration, avec des résultats tangibles. «Je pense souvent à mon but contre la Pologne, parce que les gens viennent vers moi pour m’en parler, confesse Shaqiri. Mais j’aimerais que l’on franchisse un palier. Je ne me cache pas: je joue devant, je fais partie de ceux qui ont le plus de sélections et de buts marqués. Il faut maintenant que tout se concrétise.» En Russie, dans moins d’un mois. Chiche! (TDG)